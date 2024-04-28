上市櫃股息 上看2兆元
上市櫃公司已約1,744家公布股利政策，其中有七成決定配發股利，而整體現金股利來到1.77兆元，市場靜待國泰金、台新金等「大咖」宣布，進一步拉動台股股利水準，全年總額仍有機會挑戰2兆元。
截至目前已有1,744家公司宣布股利，占全體公司94.9%，決議發放股利的公司約1,308家，占比71.2%，絕大多數公司以現金股利為主要發放方式。
其中，現金股息以大立光（3008）的67.5元最高，聯發科的55元居次、鈊象45元第三、緯穎42元緊追在後，其它超過20元的還有旭隼、聯詠、嘉澤、世芯-KY、國巨、新普、寶雅、漢唐、信驊、祥碩、光明、和泰車等公司。
以發放總金額來看，台積電的3,371億元持續蟬聯第一，聯發科879億元、鴻海748億元分居二、三，也是「唯三」超過500億元的公司。
另外，聯電375億元、中華電369億元、中信金353億元、廣達347億元、富邦金325億元、日月光投控228億元、兆豐金216億元，暫居前十大發放大戶榜單。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言