上市櫃股息 上看2兆元

經濟日報／ 記者周克威／台北報導

上市櫃公司已約1,744家公布股利政策，其中有七成決定配發股利，而整體現金股利來到1.77兆元，市場靜待國泰金、台新金等「大咖」宣布，進一步拉動台股股利水準，全年總額仍有機會挑戰2兆元。

截至目前已有1,744家公司宣布股利，占全體公司94.9%，決議發放股利的公司約1,308家，占比71.2%，絕大多數公司以現金股利為主要發放方式。

其中，現金股息以大立光（3008）的67.5元最高，聯發科的55元居次、鈊象45元第三、緯穎42元緊追在後，其它超過20元的還有旭隼、聯詠、嘉澤、世芯-KY、國巨、新普、寶雅、漢唐、信驊、祥碩、光明、和泰車等公司。

以發放總金額來看，台積電的3,371億元持續蟬聯第一，聯發科879億元、鴻海748億元分居二、三，也是「唯三」超過500億元的公司。

另外，聯電375億元、中華電369億元、中信金353億元、廣達347億元、富邦金325億元、日月光投控228億元、兆豐金216億元，暫居前十大發放大戶榜單。

聯發科 股利

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