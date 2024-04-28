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小股東笑了 14家公司獲利全配息
上市櫃公司陸續召開董事會宣布股利、並將通過股東會決議，大股東豪氣分享去年經營成果，並基於穩定股利政策等考量，不僅將獲利全數配息、甚至超額發放的陽明、中工、新纖等十四家，小股東有滿滿的幸福感。
上市櫃去年獲利降破三兆元大關，今年隨全球景氣逐步翻揚，許多公司在擴產、併購等資金需求中，配息能力與發放意願都可能受到影響。市場預估，在二○二一、二○二二連續二年整體股息逾二兆元後，二○二三年可能僅一點九兆元水準。
儘管整體股利不如預期，但仍有許多公司願意與小股東分享經營成果。統計股利以現金發放，同時發放率超過百分之一百、甚至超額發放，且市值逾二百億元的中大型公司，包括景碩、康舒、力智、中鋼、宏捷科、福懋、陽明、台燿、智冠、中工、新纖、長華、聯發科、中興電等十四家。
事實上，包括聯發科、中鋼、陽明、世界、臺企銀、矽力-KY、中興電、聚陽、興富發等二○四家公司的股利配發率來到百分之百、甚至超額發放，優於前一年的一三九家；雙邦、華廣、鑫禾、仲琦、圓剛、訊映、力士、研通的發放率更超過百分之一千。
此外還有中華電、一零四、伸興、訊連、統振、品安、台灣大、玉山金、皇翔、國眾、穩得等公司的配發率超過百分之九十九，這些公司都願意將去年度的獲利，幾乎全數與股東共享；總計股利發放率超過百分之九十的公司有三百三十家，占上市櫃公司百分之十七點九。
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