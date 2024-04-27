三王發威…台股多頭氣盛 股王世芯、權王台積、航海王長榮帶頭衝

三大法人昨（26）日同步大買，台股股王、權王、航海王等三王齊步發威，AI、半導體、航運族群大舉吸金，推升台股以跳空開高收高的強勢格局，盤中一度登「月」（站上月線），終場大漲263點、收20,120點，再度站回2萬點大關，成交量擴增至4,263億元；本周漲593點、漲幅3%。

美股四大指數26日漲跌互見，與台股連動性高的費半指數收紅、大漲1.9%，加上亞股普遍上揚，助攻台股表現強勢，盤中一度大漲368點並站上月線，不過隨獲利了結賣壓出籠，指數收斂漲點，終場仍漲1.3%；單周漲點幾近前周跌點的一半，顯示為強勢跌深反彈格局。

台股觀盤重點與下周展望

盤面上，權王台積電（2330）領軍電子權值股衝高，雖然同步挑戰月線失利，半導體與AI仍為穩盤重心；IP族群跌深反彈，最亮眼的是世芯-KY攻上漲停，重新奪回股王寶座；散熱族群持續反映基本面及題材面利多也強勢大漲。

非電族群部分，航運股受惠運價有望調漲、及大陸釋出正面善意，激勵航運類股指數大漲4.4%最強勢，成交比重逾10%，航海王長榮大漲6元、收187元，漲幅3.3%。地震帶動都更股續火、金融股也回穩走揚助攻。

集中市場三大法人合計買超270.2億元，由賣轉買。其中，外資買超205億元，由賣轉買；投信買超34.3億元，連11買；自營商買超30.8億元，由賣轉買。八大公股行庫逢高調節，賣超43.5億元，由買轉賣。

兆豐投顧董事長李秀利指出，技術面、籌碼面、資金面、亞股走勢、地緣政治等面向，目前都偏正面解讀，因此這波反彈屬於強勢的跌深強彈格局，下周行情仍正向以待。若指數能延續不破前低的反彈走勢，將有利於後續緩步墊高，挑戰月線及前波兩個跳空缺口。

從三個有利跡象，法人預期台股下周仍將上演彈升行情，三大有利跡象為：一、技術指標低檔反彈且開口擴大；二、指數運動軌跡轉跌為升、且趨勢指標MACD守穩零軸；三、機率密度函數顯示，台股上漲機率仍大於50%。