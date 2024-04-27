一周熱門零股／長榮人氣夯 擠進十強
台股波段修正，昨（26）日2萬點失而復得，其中長榮（2603）入榜本周零股交易前十強，其餘與上周維持不變。
根據CMoney統計本周熱門零股前十強標的依序為：復華台灣科技優息、台積電、群益台灣精選高息、國泰永續高股息、元大台灣價值高息、元大高股息、鴻海、長榮、富邦台50、元大台灣50，十檔標的交易量245萬至808萬股不等。
本周科技股反彈，昨日電子股占大盤成交比重57%，權值電子股台積電持穩走強，AI伺服器廣達、鴻海、緯穎等短線續攻，尼得科超眾續創新高，間接推升復華台灣科技優息衝上本周零股交易量第一名。
長榮列入本周新增零股交易前十強。紅海危機持續難解，航商繞行好望角取代蘇伊士運河，以色列伊朗情勢緊張也影響全球貨櫃輪供給，推升長榮股價上揚。
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