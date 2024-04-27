興櫃一周回顧／昱厚生技勁揚四成 居冠

經濟日報／ 記者高瑜君／台北報導
興櫃股近一周漲幅前十強
興櫃股近一周漲幅前十強

台股本周跌深反彈，帶動興櫃市場個股同步漲多於跌，統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%，盤面呈現類股輪動，其中生技醫療股昱厚生技（6709）股價上漲逾四成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（26）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額160.55億元、成交2.60億股、成交17.64萬筆，其中僅成交股數與前一周持平，成交金額及成交筆數雙雙低於前一周。

個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周八檔增加至11檔。以族群性來看，領漲股集中在生技醫療產業，共有七檔，綠能環保、電子股各兩檔進榜。

生技新藥研發股昱厚生技跌深反彈，周漲幅高達46.2%，居第一強。同屬生技醫療股還有樂迦再生、仁新、愛派司、優你康、漢達及元樟生技，漲幅分別為15.2%、14.8%、14.1%、12.5%、11.9%和10.1%。

其餘包含綠能環保股國際海洋和益鈞環科*、光電股梭特、半導體股奇邑，周漲幅均在一成以上。

跌幅最重的是聯亞藥，因主協辦輔導推薦證券商雙雙辭任，恐將自5月7日起終止興櫃市場交易，周跌幅近三成。

延伸閱讀

仁新子公司Belite獲國際生技基金注資約8億

台積電ADR大漲2.7% 科技巨人擴大AI支出激勵硬體股

美股靠半導體股跌幅收斂 微軟Alphabet帶動盤後大漲

路易莎 半年配息1.5元

相關新聞

三王發威…台股多頭氣盛 股王世芯、權王台積、航海王長榮帶頭衝

三大法人昨（26）日同步大買，台股股王、權王、航海王等三王齊步發威，AI、半導體、航運族群大舉吸金，推升台股以跳空開高收...

千金股反攻 四檔漲停

千金股昨（26）日漲多於跌，世芯-KY上演跌深大反彈戲碼，股價開高收高、盤中即強鎖漲停，並重返股王寶座；其餘漲停的千金股...

Meta 釋利多 小摩按讚台鏈

Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%，摩根大通（小摩）預期，Meta明年將採購8,...

興櫃一周回顧／昱厚生技勁揚四成 居冠

台股本周跌深反彈，帶動興櫃市場個股同步漲多於跌，統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%，盤面呈現類股輪動，其中生技醫...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 強彈7%

台股急速下殺回測季線後，本周隨中東地緣政治風險降溫，展開跌深反彈，收復2萬點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN...

一周熱門零股／長榮人氣夯 擠進十強

台股波段修正，昨（26）日2萬點失而復得，其中長榮（2603）入榜本周零股交易前十強，其餘與上周維持不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。