興櫃一周回顧／昱厚生技勁揚四成 居冠

台股本周跌深反彈，帶動興櫃市場個股同步漲多於跌，統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%，盤面呈現類股輪動，其中生技醫療股昱厚生技（6709）股價上漲逾四成，登上興櫃漲幅王。

根據櫃買中心昨（26）日資料顯示，本周以來興櫃市場成交金額160.55億元、成交2.60億股、成交17.64萬筆，其中僅成交股數與前一周持平，成交金額及成交筆數雙雙低於前一周。

個股表現上，本周漲幅超過一成檔數由前一周八檔增加至11檔。以族群性來看，領漲股集中在生技醫療產業，共有七檔，綠能環保、電子股各兩檔進榜。

生技新藥研發股昱厚生技跌深反彈，周漲幅高達46.2%，居第一強。同屬生技醫療股還有樂迦再生、仁新、愛派司、優你康、漢達及元樟生技，漲幅分別為15.2%、14.8%、14.1%、12.5%、11.9%和10.1%。

其餘包含綠能環保股國際海洋和益鈞環科*、光電股梭特、半導體股奇邑，周漲幅均在一成以上。

跌幅最重的是聯亞藥，因主協辦輔導推薦證券商雙雙辭任，恐將自5月7日起終止興櫃市場交易，周跌幅近三成。