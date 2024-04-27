Meta 釋利多 小摩按讚台鏈

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導

Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%，摩根大通（小摩）預期，Meta明年將採購8,000組GB200機架及1萬組B100 HGX機架，且對低成本的ASIC需求將增加，以支持更多推理活動，這都將嘉惠台系AI供應鏈如廣達（2382）、緯穎、鴻海、信驊、晶心科。

小摩分析師洪一軒在最新釋出的「伺服器產業」報告中指出，Meta宣布今年資本支出將從原先的300億-370億美元，上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%。Meta上調的資本支出比市場預期高出10%，明年還持續加大資本支出，將可增加投資人對AI支出可持續性的信心。

洪一軒表示，Meta上調2024年資本支出表示AI投資將加速，傳統伺服器支出也將有健康發展。此外，隨全球廣告商支出增加，對於包括廣達、緯穎、信驊等AI和非AI的伺服器供應鏈來說都是好兆頭。看好Meta的Meta AI、Llama 3等豐富產品組合，以及AI生態系統將預示著推理需求具有良好的發展。

洪一軒預期，下游ODM將在未來兩個季度因GPU供應改善實現可觀收入成長，此外，即將到來的AI相關股票催化劑可能是美超微與輝達的財報與AI相關後市展望。緯穎、廣達、鴻海將有望能受惠於市場情緒改善。

延伸閱讀

晶片短缺成過去式…AI發展最怕啥？祖克柏、馬斯克都直指是「缺電」

VR市場更大了？知名創投公司揭Meta Quest近兩年銷量比Xbox更高

台積電開盤大漲22元 拉抬台股早盤勁揚逾300點

玉晶光兩大新動能挹注 今年營運再拚新高

相關新聞

三王發威…台股多頭氣盛 股王世芯、權王台積、航海王長榮帶頭衝

三大法人昨（26）日同步大買，台股股王、權王、航海王等三王齊步發威，AI、半導體、航運族群大舉吸金，推升台股以跳空開高收...

千金股反攻 四檔漲停

千金股昨（26）日漲多於跌，世芯-KY上演跌深大反彈戲碼，股價開高收高、盤中即強鎖漲停，並重返股王寶座；其餘漲停的千金股...

Meta 釋利多 小摩按讚台鏈

Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%，摩根大通（小摩）預期，Meta明年將採購8,...

興櫃一周回顧／昱厚生技勁揚四成 居冠

台股本周跌深反彈，帶動興櫃市場個股同步漲多於跌，統計332檔興櫃個股本周平均上漲0.62%，盤面呈現類股輪動，其中生技醫...

ETN趨勢導航／富邦蘋果正二N 強彈7%

台股急速下殺回測季線後，本周隨中東地緣政治風險降溫，展開跌深反彈，收復2萬點關卡，追蹤台股標的為主的指數投資證券（ETN...

一周熱門零股／長榮人氣夯 擠進十強

台股波段修正，昨（26）日2萬點失而復得，其中長榮（2603）入榜本周零股交易前十強，其餘與上周維持不變。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。