Meta 釋利多 小摩按讚台鏈

Meta宣布今年資本支出將上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%，摩根大通（小摩）預期，Meta明年將採購8,000組GB200機架及1萬組B100 HGX機架，且對低成本的ASIC需求將增加，以支持更多推理活動，這都將嘉惠台系AI供應鏈如廣達（2382）、緯穎、鴻海、信驊、晶心科。

小摩分析師洪一軒在最新釋出的「伺服器產業」報告中指出，Meta宣布今年資本支出將從原先的300億-370億美元，上調至350億-400億美元，年增調幅均值38%。Meta上調的資本支出比市場預期高出10%，明年還持續加大資本支出，將可增加投資人對AI支出可持續性的信心。

洪一軒表示，Meta上調2024年資本支出表示AI投資將加速，傳統伺服器支出也將有健康發展。此外，隨全球廣告商支出增加，對於包括廣達、緯穎、信驊等AI和非AI的伺服器供應鏈來說都是好兆頭。看好Meta的Meta AI、Llama 3等豐富產品組合，以及AI生態系統將預示著推理需求具有良好的發展。

洪一軒預期，下游ODM將在未來兩個季度因GPU供應改善實現可觀收入成長，此外，即將到來的AI相關股票催化劑可能是美超微與輝達的財報與AI相關後市展望。緯穎、廣達、鴻海將有望能受惠於市場情緒改善。