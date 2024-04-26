航海王回來了？陽明漲停亮燈 獲三大法人買超6萬多張
航運指數26日在各類股中表現最為強勁，大漲逾4%，貨櫃三雄、散裝航運、航空股皆上漲。陽明海運（2609）攻上漲停板，收51.8元，突破年線反壓，長榮海運（2603）上漲逾3%，收187元；航空雙雄今也表現亮眼，長榮航（2618）爆出38萬張大量，收36.65元，強漲6.69%，華航（2610）漲幅逾5%。統計外資買賣超，買超前三名皆為航運股，長榮航大買逾7萬張、陽明逾5萬張，買超華航4萬6千多張。
台股今上漲超過兩百點，航運族群成市場焦點，長榮航、華航分別為今日成交量第一和第四名，尤其長榮航再次出現38萬張大量，股價一度攻高至36.95元，收36.65元，大漲6.7%，獲三大法人同步買超，其中外資買超73,527張，為今日買超第一名，投信買超6,283張，自營商買超9,954張。華航強漲至21.5元，漲幅5.39%，外資買超46,947張。
除了航空雙雄獲外資大買，貨櫃股也受青睞，陽明今爆出22萬張大量，強鎖漲停板至51.8元，不僅外資大買50,246張，投信和自營商也買超陽明，各買超2,091和12,868張，總計三大法人共買超65,205張。長榮也獲外資買超13,766張。
另外時常公告進出買賣長榮、陽明的中環（2323），外資也大買逾3萬張，為今日買超第四，股價漲停亮燈收13.75元。
最新一期上海集裝箱出口(SCFI)運價指數今日出爐，運價指數上漲171.09點至1,940.63點，周漲幅9.66%，四大主要航線全面上漲。遠東到歐洲運價每TEU(20呎櫃)達2,300美元，較前一期狂漲329美元，周漲幅16.7%。遠東到美東、遠東到美西每FEU(40呎櫃)都較前一期上漲超過13%。
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