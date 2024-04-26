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對岸釋旅遊善意 長榮航、華航帶量漲逾4% 星宇增資股出籠股價下跌

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導

對岸釋旅遊善意，觀光、航空業準備好了。長榮航（2618）、華航（2610）都出現帶量上漲表現，長榮航漲幅超過5％，星宇航空受到45萬張增資股出籠影響，一度打到20元附近，跌幅10％，盤中跌幅收斂到2.4%。

航空股今天持續受到兩岸旅遊恢復露出曙光激勵，長榮航、華航都出現帶量上漲表現，長榮航一度來到36.3元，漲幅達5.6%，華航21.35元漲幅4.6%，受到45萬張增資股出籠影響，一度打到20元附近，跌幅10％，但隨著航運股的勁揚，盤中跌幅收斂至2.5％，股價21.7元，成交張數則爆出3.3萬張。

華航、長榮航疫後最後一塊客運失土可望收復，兩家空運龍頭業者會持續關注政策動態，依市場需求與客源變化適時調整航班。國內的旅行社業者雄獅（2731）、鳳凰（5706）等都表示，樂觀其成兩岸觀光政策有望出現新的轉機，對於旅行社業者、消費者都是好消息。

星宇航空疫情後也隨著新機加入，持續拓展航點，星宇航空3月開賣越南第四個航點-富國島及美國第三個航點-西雅圖，兩岸三地目前開始籌備開闢台北–香港航線，

華航集團3月合併營收為165.07億元，刷新歷年同期新高，月增1.82%，年增9.74%；第1季的營收為486.41億元，年增率13.94%。

長榮航空3月合併營收達177.2億元，與去年同期合併營收163.6億元相較，年增率為8.29%，客運營收則達121.5億元，年增率27.81%；累計首季合併營收達519.2億，年增率16.86%，創歷年第一季合併營收新高。

星宇航空3月總營收為26.47億元，年增率81%。第一季總營收為79.95億，較前一季2023年第四季成長23%，也較去年同期2023年第一季成長83%，營收持續成長，表現強勁。

營收 長榮航空

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