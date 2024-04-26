快訊

高雄大雨炸裂雷電交加！民宅冷氣機遭雷擊悶燒冒濃煙 屋主急逃

聽新聞
test
0:00 / 0:00

京元電26日暫停交易 傳牽動公司資產或子公司事務

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導

半導體封測大廠京元電（2449）昨（25）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意於今天暫停股票交易。京元電並未揭露停牌原因，市場推測可能與公司資產或子公司相關事務有關。

京元電近期搭上AI熱潮，首季營收82.15億元，年增5.8%，寫歷史同期次高，尤其晶圓代工龍頭台積電今年CoWoS先進封裝產能將較去年倍增以上成長，法人看好京元電因承接WoS段成品測試，有望大幅受惠，帶動本季營收較上季回升，下半年動能更強，全年營收力拚超越2022年高點，挑戰創新高。

京元電總經理張高薰先前透露，已感受客戶需求回籠，加上AI晶片客戶需求開出，今年營收可望逐季成長。因應客戶訂單需求與產業趨勢發展，京元電積極擴充產能，銅鑼四廠預計今年底、明年初開始動工。

法人分析，現階段京元電產能利用率約五、六成左右，下半年有望回升到六成以上，今年營運逐季成長趨勢明確。

京元電 台積電 營收

延伸閱讀

FOPLP是面板進軍半導體的契機

台積電先進封裝大躍進 矽光子封裝2025上陣

證交所前進校園談淨零

台積電對CoWoS需求強勁所以買進日月光投控（3711）？ 專家：遵守原則見利多別興奮過頭

相關新聞

台股遭空襲…公股大護盤 八大券商買超65億

美債殖利率彈升、Meta展望欠佳等利空，拖累美股期貨電子盤走低，台股昨（25）日在外資反手調節246.3億元、半導體與A...

台股高點是否已過？下周緊盯Fed動向

台股回測季線，法人圈對今年高點是否已過看法不一。多頭派以美國經濟強勁、總統大選前易漲難跌等理由，看好年底前仍有高點可期；...

利多加持 再生醫療概念股拉砲

行政院院會昨（25）日通過「再生醫療雙法」草案，希望儘快通過立法院審議，預期未來若法案順利獲立法院三讀並實施，相關族群可...

京元電26日暫停交易 傳牽動公司資產或子公司事務

半導體封測大廠京元電昨（25）日公告，因有重大訊息待公布，經證交所同意於今天暫停股票交易。京元電並未揭露停牌原因，市場推...

就市論勢／AI 伺服器、IC設計 可留意

近期加權指數在2萬點關卡附近震盪整理，相較大盤跌幅，不少AI相關族群跌幅更重，究其下跌主因，AI族群自去年5月以來股價大幅走高，雖曾在去年8、9月有一段修正，但在買盤簇擁下，今年第1季持續創高，評價面偏貴，加上美國通膨降溫不如預期，聯準會降息時程可能延後，調幅與次數也減少，與今年初樂觀預期大相逕庭，此外，以伊衝突雖未進一步擴大，後續發展仍須觀察，均打擊市場信心。

優群Q1每股賺2.22元

連接器廠優群（3217）昨（25）日公布首季稅後純益1.99億元，季增5%，年增107%，每股純益為2.22元。法人預估...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。