聽新聞
test
0:00 / 0:00
台股遭空襲…公股大護盤 八大券商買超65億
美債殖利率彈升、Meta展望欠佳等利空，拖累美股期貨電子盤走低，台股昨（25）日在外資反手調節246.3億元、半導體與AI等電子權值股領跌下，指數連二彈止步，終場大跌274點收19,857點，失守2萬點與5日均線19,705點，成交量縮至3,667億元。
八大公股券商昨逢低承接買超65億元，主要敲進台積電（2330）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、華航（2610）等標的，護持意味相當明顯。
金管會昨日再度信心喊話，提三大關鍵，一、今年來到4月24日止台股漲幅12.3%、僅次日股，交易量年增八成，價量均穩，二、信用交易整戶擔保維持率172%，三、台股首季營收9.53兆元是歷年同期次高，基本面穩健。
證期局副局長高晶萍強調，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。
展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧總經理范振鴻等看法，台股近日受企業財報、美聯準會（Fed）態度左右， 短線指數在2萬至季線19,397點間震盪機會大，建議逢高汰弱留強。
美股反應債券殖利率上揚及企業財報，四大指數25日收盤漲跌互見，但Meta公布本季展望低於預期，盤後一度重挫15%，引發美股期貨電子盤走低，衝擊台股昨日開低收在當日低點附近。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言