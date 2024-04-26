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台股遭空襲…公股大護盤 八大券商買超65億

經濟日報／ 記者盧宏奇廖珮君／台北報導
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫
台股示意圖。 圖／聯合報系資料庫

美債殖利率彈升、Meta展望欠佳等利空，拖累美股期貨電子盤走低，台股昨（25）日在外資反手調節246.3億元、半導體與AI等電子權值股領跌下，指數連二彈止步，終場大跌274點收19,857點，失守2萬點與5日均線19,705點，成交量縮至3,667億元。

八大公股券商昨逢低承接買超65億元，主要敲進台積電（2330）、鴻海（2317）、奇鋐（3017）、廣達（2382）、華航（2610）等標的，護持意味相當明顯。

台股觀察重點及後市展望
台股觀察重點及後市展望

金管會昨日再度信心喊話，提三大關鍵，一、今年來到4月24日止台股漲幅12.3%、僅次日股，交易量年增八成，價量均穩，二、信用交易整戶擔保維持率172%，三、台股首季營收9.53兆元是歷年同期次高，基本面穩健。

證期局副局長高晶萍強調，金管會將持續關注國內外經濟情勢，適時採行相關措施。

展望後市，綜合統一投顧董事長黎方國、兆豐投顧董事長李秀利、群益投顧總經理范振鴻等看法，台股近日受企業財報、美聯準會（Fed）態度左右， 短線指數在2萬至季線19,397點間震盪機會大，建議逢高汰弱留強。

美股反應債券殖利率上揚及企業財報，四大指數25日收盤漲跌互見，但Meta公布本季展望低於預期，盤後一度重挫15%，引發美股期貨電子盤走低，衝擊台股昨日開低收在當日低點附近。

台股 美股

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