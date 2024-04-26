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凱基證服務優化 客戶按讚

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導
凱基證券優質客戶服務獲多項殊榮
凱基證券優質客戶服務獲多項殊榮

凱基證券落實開發金控集團「以客戶為中心」的價值，持續傾聽客戶聲音，致力打造最優質的客戶體驗，提供有溫度的全方位金融服務，並透過導入NPS（Net Promoter Score，淨推薦分數）問卷，同時在官方網站、客服中心、隨身e策略APP、線上開戶及臨櫃開戶等五大管道，以科學客觀的工具蒐集用戶真實反饋。

凱基證券2023年累積超過1.3萬份回饋，獲得68%客戶願意推薦凱基證券給予親朋好友，而客服中心與分公司臨櫃服務滿意度更是達到92%以上，創下新高紀錄。

凱基證券表示，客戶最真實回饋的聲音及鼓勵，是同仁努力不懈的最大動力之一，例如有客戶在開戶後表示「營業員提醒客戶該注意的細微之處，讓我覺得很安心，更信任放心的在凱基證券交易」、「櫃檯開戶人員服務態度很好，講解清晰又快速，營業員專業又效率極高，是很棒的開戶體驗」。

亦有新手投資人稱讚凱基證券「為小資族提供了教學及方向，讚」、「APP內容很完整，新手老手都可以快速找到想要的東西」，這些客戶的高度肯定，都是凱基證券重視客戶的豐碩成果。

當客戶提出改進建議時，凱基證券將會啟動「48小時反饋跟進機制」，於48小時內釐清並解決問題，2023年成功聯繫並即時服務客戶的比例達98%；客戶回饋的議題，亦會內部提出討論並研擬後續優化方式，全面提升客戶體驗。

此外，凱基證券致力打造優質客戶服務，2023年獲得多項殊榮，包括今周刊財富管理評鑑「最佳客戶信任獎」、財訊財富管理大獎「最佳客戶推薦」、旺旺中時金融服務評鑑大賞「服務品質獎」，更榮獲CSEA卓越客服大獎「最佳客戶服務企業」獎，為全年度唯一獲得該項大獎的券商。

凱基證券秉持「不是為產品找客戶，而是為客戶找適合產品」的理念，從財富累積到傳承規劃，用心參與客戶的每個人生階段，成為最貼近的理財夥伴，提供更貼近客戶需求的金融服務。

凱基證 財富管理

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