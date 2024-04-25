證交所舉辦首場證券期貨業轉型座談會 持續推廣永續發展

臺灣證券交易所2024年4月25日下午，假台北君悅酒店3樓凱悅廳，辦理2024年度證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會，現場湧入超過60家證券業者，均指派董監事及高階經理人等代表出席。另除證券商公會、投信投顧公會及集保結算所外，期貨交易所、期貨商公會及櫃檯買賣中心等，因將接續於5月下旬，舉辦同類型宣導活動，更派出多名代表現場觀摩，總計此次會議約有近200名網路報名者參與，在場與會者均廣泛交換意見，會議圓滿成功，獲得高度好評。

證交所已規劃將於今年第2-3季之間，舉辦共計三場永續發展宣導座談會，證券暨期貨市場主管機關金融監督管理委員會證券期貨局主任秘書尚光琪，特別蒞臨指導這次活動。尚光琪致詞表示，她個人認為永續發展英文縮寫「ESG」中，最基礎也是最核心的理念，其實是排在最末的G，也就是governance，治理的意思。據此，金管會也是從公司治理1.0到2.0、3.0，一路推動上市（櫃）公司的永續發展路徑圖、永續發展行動方案，乃至於與此次宣導座談會直接相關的證券期貨業的永續發展轉型執行策略。

談到企業應如何配合政府設定的2050淨零目標時，她表示必須掌握關鍵的三大要素，第一是將永續內化為企業文化；第二是把碳管理納入營運成本暨擬定相關風險管理策略；第三則為按所預先訂定的策略，按部就班具體落實執行。另外，尚光琪也提醒與會來賓，參酌IFRS（國際財務報導準則基金會）之下的ISSB（國際永續準則委員會，International Sustainability Standards Board），日前所公布的兩大揭露準則S1（一般性永續相關揭露要求，General Requirements for Disclosure of Sustainability-related FinancialInformation）以及S2（氣候相關揭露要求，Climate-related Disclosures），金管會已發布台灣將接軌該永續揭露準則藍圖，目前規劃為自2026年會計年度起，資本額達100億元以上的上市櫃公司，必須適用前述準則完整揭露，之後也將視情形擴大逐步適用對象。

為兼顧理論與實踐，宣導座談會議題涵括法規與實務操作兩大層面。法規面部分由國立台北大學自然資源與環境管理研究所教授李堅明，針對「台灣碳市場流動性與價格訊號發現」，由長期踐行學術理論者的視角，就全球碳市場規模與流動性、碳市場流動性影響因子、碳價訊號意涵及台灣碳定價配套等議題，闡述相關理論基礎。李堅明主張「淨零」（net zero）已經是全球共識，也是無法抵擋的趨勢，我國允宜依據氣候變遷因應法及相關子法，促進台灣碳市場流動性及價格訊號發現，並提高與實踐「國家自主貢獻」（NDCs）所承諾的減少溫室氣體排放目標。

至於對「臺灣碳權交易所」的期許部分，李堅明指出，對外應與國際接軌，發揮台灣特色，引領台灣企業全球布局減碳。而對內則應朝促進減碳成本有效性努力，此包括降低碳費履約、環評增量抵減及供應鏈減碳等成本，以期激勵國內減碳科技發展，並開創淨零轉型契機。最後，他也建議我國得參酌日本與韓國相關經驗，加強國際減碳合作，並導入國際高品質自願性市場碳權，以利創造碳權的產銷合一契機（prosumer）。

實務操作則由KPMG安侯永續發展顧問協理董育慈，以「企業低碳轉型趨勢、實務與挑戰」為主題，分享該公司近年成功輔導各國企業進行低碳轉型的經驗。其中，在企業碳管理應有思維的環節，董育慈提到企業淨零排放的主要途徑，為設定科學基礎減量目標並自主減量、採用再生能源及為消除殘餘碳排所採之抵換手段，亦即碳中和等。企業除應就溫室氣體的直接與間接排放進行盤查，也應就溫室氣體排放減量相關因應方案等資訊，對利害關係人揭露並積極溝通。

依據國際經濟合作論壇G20所成立的工作小組 -- TCFD（TaskForce on Climate-related Financial Disclosures），所發布的氣候相關財務揭露建議，就氣候相關風險與機會進行分析，並完整揭露所得到的鑑別結果，即顯得至關為重要，也唯有各企業藉由完善策略所衍生的系統化風險管理，方得按既定指標與程序，有效控管氣候變遷相關議題，並使利害關係人獲得具可信度的財務基礎衡量資訊。另外，為免財務結構與石化產業相關部分，逐步淪為擱淺資產，企業也應及早於盡職調查中納入氣候因素考量，檢視碳風險並進行低碳布局，才有機會成功進行綠色轉型。