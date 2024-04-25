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台股下跌274點「失守2萬點大關」 外資提款246億元

中央社／ 台北25日電
台股今天開低震盪走低，終場下跌274.32點，收19857.42點，跌幅1.36%，2萬點大關再次失守，成交值量縮為新台幣3597.13億元。示意圖。圖／聯合報系資料照
台股今天開低震盪走低，終場下跌274.32點，收19857.42點，跌幅1.36%，2萬點大關再次失守，成交值量縮為新台幣3597.13億元。示意圖。圖／聯合報系資料照

台股今天開低震盪走低，終場下跌274.32點，收19857.42點，跌幅1.36%，2萬點大關再次失守，成交值量縮為新台幣3597.13億元。三大法人合計賣超242.74億元，外資轉賣超246.32億元。

三大法人今天合計賣超台股242.74億元；其中，自營商賣超27.81億元，投信買超31.39億元，外資及陸資賣超246.32億元。

法人指出，週三大盤拉出長紅收復短期均線，並回補19日跳空重挫所留下的空方缺口，顯示盤勢展開短線跌深反彈行情；雖然今天出現空方抵抗，導致大盤下跌274.32點，並失守10日均線20013點及2萬點大關，不過今天下跌量縮並維持在5日均線19705點之上。

法人分析，只要大盤持續守穩5日均線，將有利跌深反彈行情延續；若失守5日均線，盤勢才有轉弱之虞。

投信法人今天賣超定穎居冠，近期熱門高息ETF主要成分股中，聯電、中信金居投信加碼前10名之列。

觀察外資賣超前10名，以聯電賣超2萬3946張居冠，賣超第2名為長榮航2萬455張，其餘依序為元大金、中信金、兆豐金、開發金、元大台灣價值高息（00940）、鴻海、復華台灣科技優息（00929）、力積電。

投信買超第一名為長榮航1萬1682張，國產5022張居第2名，其餘依序為陽明、開發金、永豐金、三陽工業、聯電、中信金、聯強、大聯大。

資深分析師簡伯儀指出，台股週三強勢反彈，指數回到5日均線之上；不過美股盤後Meta大跌、台積電股價回檔整理，台股再次回測5日均線。

由於目前5日均線扣抵位置仍高，5日均線維持下彎，加上日線技術指標目前仍偏向弱勢，整體追價反彈無法有效放大，短線指數維持整理。留意24日紅K棒下緣19770點是否失守，若遭跌破，指數可能陷入持續整理。

三大法人 台股 外資

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