重電股近期震盪、到底可不可以買？法人曝兩觀察關鍵點

台股近期在高檔震盪，短短5個交易日大跌大漲交替，重電股也跟著出現震盪，到底重電股還可不可以買？有法人坦言，「稍微貴了」，也有法人認為，現階段本益比高，但在政策題材及國內外電網建設趨勢下，建議短線先觀察，等待基本面跟上來，檢視實際的受惠程度再來布局。

重電股今年來漲勢凌厲，以指標股的華城（1519）來說，今日收在863元，今年來上漲536元，漲幅達163.91%，如果以先前曾衝達988元的天價來看，今年來股價一度上漲逾2倍，漲幅達202.14%，本益比達87.44倍。

士電今日收在316.5元，統計今年來的漲幅達167.08%，本益比達70.18倍；亞力今日收在157.5元，今年來漲幅也逾1倍，達109.72%，本益比達51.14倍。

中興電今日以191元收盤，今年來漲幅63.94%，本益比為59.5倍；大同今日收在69元，今年來漲幅64.28%，本益比61.06倍；東元今日收在58.1元，今年來漲幅24.14%，本益比21.05倍。

受惠於台電強韌電網計畫、美國基礎電網建設，挹注重電族群的營運，華城3月營收15.57億元，月增93.55%，年增48.44%，創同期新高，今年首季營收30.37億元，年增97.17%，改寫歷史同期新高，為歷年最旺的第1季，主要就是來自外銷訂單的成長，受惠美國拜登兆元基建計畫，推升電力設備的需求，再加上台電強韌電網計畫、綠能產業興起的商機等的挹注。

華城表示，現階段在手訂單滿載、能見度看到2025年，且開始接下2026年訂單；華城指出，預計今年產能將可提高3~4成，外銷比重有望擴大至4成以上；營運動能增強，再加上政策支持、電價上漲、缺電等題材的加持，推升華城股價持續走高，甚至有朝千元關卡挺進的企圖。

不過，華城在衝上天價後出現回檔的表現，短線從高點下滑，盤中高低價跌幅逾2成，其他重電股也有從近期高點下滑的表現。到底，台股在2萬點關卡附近震盪，重電股還可不可以買？法人坦言，本益比高的情況下，操作上要先觀察，在震盪時不建議追高。

台新投顧副總黃文清表示，重電股有政策加持，包括電價上漲、台電強韌電網計畫、政府相關預算、國外的基礎電網建設、綠能發展等，另外，AI的發展也需要大量的電力供應，都是能源建設的未來趨勢。

不過，重電股的本益比高，股價漲高下，要先等基本面上來，短線先觀察，後續則要檢視實際的受惠程度，及是否真正受惠等，再來尋找布局的時點。

華南投顧董事長儲祥生表示，重電股漲高，本益比太高，股價不夠便宜，短線震盪下，先保守因應，觀察後續的業績表現。

統一投顧董事長黎方國對重電股看法保守，他表示，重電的資本支出不像半導體的資本支出是消費性產品，而是做一次之後可能要過很久才會再做，因為對電力資本支出的持久性看法保守，可能僅是一次性的支出，對後續營運的成長幅度會減少。

黎方國對台股第2季也是持保守的看法，認為在操作上可以保留較多的現金，降低持股，看好AI股下半年仍有機會表現，但目前還不是進場布局的時點，要先觀察輝達（Nvidia）在5月22日公布的財報，還有台北國際電腦展時，AI三巨頭對後續的展望及看法。

儲祥生認為，台股的表現還是要看美股的表現，尤其是美國科技股的財報公布情況，其中，包括輝達及美超微的財報更需要留意。