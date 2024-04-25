特斯拉目標價將達210美元？法人給予「增加持股」建議逢低買進

美股24日漲跌互見，反映企業財報結果及公債殖利率上漲等因素。其中，法人給予特斯拉「增加持股」評等，12個月目標價為210美元，市場預期特斯拉展望已過度修正，未來有望重啟上修，建議投資人趁勢逢低買進。

特斯拉財報雖然不如預期，股價仍因未來將開始生產平價車款而上漲。特斯拉公告2024年第1季財報，營收213億美元及非通用會計準則（non-GAAP）每股盈餘（EPS）0.45美元皆低於市場預期，毛利率17.4%僅季減0.3百分點。

法人認為，特斯拉財報不如預期，股價卻逆勢大漲，顯示市場關注焦點，將由短期營運轉往未來新車款與自動駕駛開發進度等展望。

特斯拉日前表示，透過持有3.5萬顆的輝達（Nvidia）H100 GPU，將使算力大幅提升，以視覺為基礎的全自動輔助駕駛（FSD）最新版本V12表現突飛猛進，預計年底H100數量將再增加至8.5萬顆。

此外，新平台車款有望帶動2025年成長。法人分析，此次特斯拉財報最令市場驚喜的是，近期謠傳將暫緩的2.5萬美元新平台車款，不但將持續進行開發，甚至目標由原先2025下半年提前至2024年底至2025上半年投產。

根據財報資料，儘管市場預期特斯拉2024上半年電動車銷量將年減，管理層則重申全年銷量將維持年增。

法人分析，特斯拉新平台車款推出將部分消除市場對2025年成長性的擔憂，接下來須持續觀察公司的執行能力，預計2024電動車銷量為180萬量，年增長幅度約為持平；2025年則達223萬輛，年增幅24%。

展望後市，法人預期，特斯拉2025年將重啟成長動能，預估營收將達1,200億美元，每股稅後純益（EPS）約為3.4美元，年增約23%及44%。