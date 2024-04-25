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台股下跌274點 三大法人賣超242億元

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
台股25日以20003點開出，盤中一度下探至19848.57點，終場收在19857.42點，下跌274.32點，跌幅1.36%，成交量3,597.13億元，三大法人賣超242.74億元。圖／聯合報系資料照片
台股25日以20003點開出，盤中一度下探至19848.57點，終場收在19857.42點，下跌274.32點，跌幅1.36%，成交量3,597.13億元，三大法人賣超242.74億元。圖／聯合報系資料照片

台股25日以20003點開出，盤中一度下探至19848.57點，終場收在19857.42點，下跌274.32點，跌幅1.36%，成交量3,597.13億元，三大法人賣超242.74億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）賣超246.32億元，投信買超31.38億元，自營商賣超（合計）27.81億元，其中自營商（自行買賣）買超4.54億元，自營商（避險）賣超32.35億元。

台股今日大打2萬點保衛戰，可惜抵擋不住盤中賣壓，終場下跌274.32，今盤面上以觀光股受惠習近平、國台辦釋善意，兩岸旅遊有望解凍，整體表現逆勢抗跌，而營建股同樣表現亮眼，其中多檔攻高漲停。

三大法人 台股 外資 自營商

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