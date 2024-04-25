中鋼第1季稅前淨利14.7億元 年增2072%

中鋼（2002）2024年第1季合併營業收入937.5億元，年增3%；合併營業利益7.6億元，年增3,053%；合併稅前淨利14.7億元，年增2,072%。

中鋼3月碳鋼銷售量為661,636公噸，今年累計第1季碳鋼銷售量為1,980,310公噸。

中鋼表示，今年累計合併稅前淨利較去年同期增加，主要是鋼鐵業單位毛利上漲且銷售數量增加，致營業收入及營業利益同步增加，另礦業投資獲配股利增加及外幣兌換損益有利，致業外收入增加。

全球製造業穩步復甦，高利率環境接近尾聲，有助需求重回成長正軌，中國大陸第1季GDP成長率為5.3%，優於預期；IMF最新4月預測今年全球經濟成長率達3.2%，較前次預測上修0.1%。台灣受惠於外銷訂單回溫及強勁民間消費支撐，主計總處上修今年台灣經濟成長率至3.43%。

鋼市方面，worldsteel表示高利率環境將退場，製造業展現復甦態勢，全球鋼鐵需求可望回升，預估2024年全球鋼鐵需求成長1.7%，較2023年增加約3,010萬噸。美國消費為經濟先行指標，拉動鋼價回升；大陸亦持續推出各項振興政策提振經濟活力，帶動製造業景氣轉入上升周期;，礦價格強勢反彈至每噸115美元以上，以煉鋼成本高漲為鋼價提供支撐，全球鋼市有望緩步築底回穩。