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昨漲532今跌274點…上下幾百點已成日常！ 專家：台股成為了絞人肉機

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

我很喜歡傑西李佛摩的名言「先看趨勢再選股，在上漲趨勢中，再差的投機者都能賺到錢，而下跌趨勢中，挑到好股票都很難賺錢。」

而這幾天的台股，完全應證了這句名言傳達的狀況...

近期台股每日波動都非常大，大漲大跌幾百點已成日常，這就是趨勢轉變的表現，也讓台股成為了絞人肉機。

用白話說，過去的「趨勢」是美國通膨持續放緩，市場看好 FED很快降息，所以資金不斷湧入風險資產，尤其以高估值的 AI族群最為熱絡。

然而，當美國通膨轉為回溫後，就意味著「趨勢」反轉，多頭格局勢必會告一段落，這部份我們在月初就已提醒大家。

但許多投資人一開始就沒有搞懂何謂趨勢，所以當趨勢真的反轉，也不知道要改變操作方法，反而一頭栽進這台絞人肉機，每天被大漲大跌雙巴，賠錢機率就會大幅提高。

畢竟，趨勢轉折的狀況在股市真的非常少見，所以很多投資人不習慣處理這種盤勢變化，甚至常常會被大幅反彈誘多，殊不知這是主力逢高出貨的手段。

所以說，投資朋友碰到趨勢轉折，如果操作經驗還不夠，最好的方法就是手持銀彈先站在場外，等待趨勢再次由空轉多，就能掌握中長線波段的起漲點，也能體會到何謂隨便做都能賺錢。

當然，在場外先觀望聽起來很簡單，但當你看到台股出現幾百點的反彈，還是要有強大的心理素質，才不會被騙進場，所以掌握趨勢操作看似簡單，其實背後還要付出許多血淚，只是這一點很少會在檯面上看到罷了。

題外話，不少人認為傑西李佛摩的操作沒有參考價值，因為這位傳奇投資人的結局是以自殺悲劇收場。

但這樣看傑西李佛摩，我認為是不合理的，因為傑西李佛摩是長年飽受憂鬱症所苦，最終才會釀成悲劇，而這場悲劇並不影響他那值得學習的操作邏輯。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

台股 投資人 美國 通膨 風險

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