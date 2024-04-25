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台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

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台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元。示意圖。記者胡經周／攝影
台股下跌274點收19,857點 台積電跌17元收766元。示意圖。記者胡經周／攝影

台股25日受到美股轉弱及短線獲利回吐賣壓影響，全場都在低檔起伏，終場指數收盤下跌274.32點，收盤指數19,857.42點，成交量3,597.13億元。台積電收盤下跌17元，收在766元。

台積電（2330）、鴻海（2317）、廣達（2382）及聯發科（2454）權值股下挫逾2%拉低指數，資金轉進重電股的大同（2371）、士電（1503）、大亞（1609）等股則力撐平盤之上；資產股的南港（2101）、南紡（1440）宜與進；營建股的國建（2501）、冠德（2520）、華固（2548）、欣陸（3703）；以及旅遊觀光的山富（2743）、鳳凰（5706）等股。

千金股的信驊（5274）、世芯-KY（3661）、緯穎（6669）、力旺（3529）、祥碩（5269）、M31（6643）、亞德客-KY（1590）、川湖（2059）、鈊象（3293）都走弱，聯發科跌出千金股之列。

第一金投顧表示，國際股市止穩，美科技股財報利多激勵，帶動台股連兩天反彈更收復7,000億大量黑 K 壓力，短線則觀察指數是否可以成功站回月線之上，否則先看季線及月線區間震盪。操作上，電子股這兩天全面快速反彈，多已來到先前壓力區，後續個股走勢或將視個別多空基本面而分歧；再來觀察美股密集財報周是否還能繳出更多激勵市場的訊號，能否有利台股與其續漲反彈。

台積電 台股

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