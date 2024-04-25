特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲真有其指標？專家曝8點原因：無人計程車

昨（23日）天分享了「特斯拉的悲觀共識」、「FSD V12實駕影片」以及「老謝指標」後，美股23日盤後特斯拉發布財報，盤後股價上漲超過13％。

1Q24財報當中的營收、EPS、毛利率均低於市場預期，但這應該是市場已知事件，股價早已修正，但為何盤後股價上漲呢？我認為跟下面幾點有關：

2.Robotaxi無人計程車確定會在8月展示，馬斯克甚至已經先給了一個名稱叫作「Cyber​​cab」。

3.特斯拉擁有35,000台H100，預計到今年底可望達到 85,000台，因算力限制解除，FSD模型訓練將取得更多進展。

4.能源業務持續成長，利潤率達到 24.6%，預計 2024 年儲能部署量將比 2023 年成長至少 75%。

5.機器人Optimus的進度預計今年年底前能作到一些有用的任務，並希望明年年底開始販售，認為特斯拉的機器人業務處於行業當中的最佳位置。

6.FSD正在努力跟各洲取得監管審批。馬斯克仍對通過監管有信心，他認為實際上不存在重大監管障礙，因為有數據顯示自動駕駛汽車比人類駕駛汽車更安全。另外有跟一家汽車製造商就 FSD 授權開始對話。

7.特斯拉計畫直接運營無人計程車隊，會像是 Airbnb 和 Uber 的結合體，車隊當中部分車輛為特斯拉直接運營，部分則為客戶之車輛加入車隊。

8.定位特斯拉是一家人工智慧或機器人公司，並嗆說如果有人不相信特斯拉能解決自動駕駛問題，那就不該成為公司投資人。