特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲真有其指標？專家曝8點原因：無人計程車
昨（23日）天分享了「特斯拉的悲觀共識」、「FSD V12實駕影片」以及「老謝指標」後，美股23日盤後特斯拉發布財報，盤後股價上漲超過13％。
1Q24財報當中的營收、EPS、毛利率均低於市場預期，但這應該是市場已知事件，股價早已修正，但為何盤後股價上漲呢？我認為跟下面幾點有關：
1.25,000美元小車有給出比較具體的時間表，預計2025年半年開始生產。
2.Robotaxi無人計程車確定會在8月展示，馬斯克甚至已經先給了一個名稱叫作「Cybercab」。
3.特斯拉擁有35,000台H100，預計到今年底可望達到 85,000台，因算力限制解除，FSD模型訓練將取得更多進展。
4.能源業務持續成長，利潤率達到 24.6%，預計 2024 年儲能部署量將比 2023 年成長至少 75%。
5.機器人Optimus的進度預計今年年底前能作到一些有用的任務，並希望明年年底開始販售，認為特斯拉的機器人業務處於行業當中的最佳位置。
6.FSD正在努力跟各洲取得監管審批。馬斯克仍對通過監管有信心，他認為實際上不存在重大監管障礙，因為有數據顯示自動駕駛汽車比人類駕駛汽車更安全。另外有跟一家汽車製造商就 FSD 授權開始對話。
7.特斯拉計畫直接運營無人計程車隊，會像是 Airbnb 和 Uber 的結合體，車隊當中部分車輛為特斯拉直接運營，部分則為客戶之車輛加入車隊。
8.定位特斯拉是一家人工智慧或機器人公司，並嗆說如果有人不相信特斯拉能解決自動駕駛問題，那就不該成為公司投資人。
另外我覺得馬斯克在電話會議中強調特斯拉實際上佔據自己工作的多數時間，且幾乎全年無休，因為目標仍是要確保特斯拉持續成長，未來也將如此，這段發言蠻重要的，有點像是吃了定心丸，畢竟投資人都覺得馬斯克越來越不務正業（特斯拉）了。
過去就提過，特斯拉的價值在於未來科技的追求與實現，馬斯克、AI、自動駕駛、機器人、乾淨能源才是它的估值核心，特別是自動駕駛至關重要，一旦市場願意相信馬斯克跟特斯拉能實現自動駕駛，那估值就是另外一個境界了。
要說特斯拉是科技宗教，似乎也不為過，但要注意，馬斯克確實畫了不少大餅，但他的大餅常常過期，或者外觀跟內裝會有落差，投資時還是要謹慎，沒有信仰的話就建議不要投資這一檔股票了（認真）。
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