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美中科技戰延伸至 RISC-V 晶心科股價下跌 寫逾1年新低

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

美中科技戰持續延燒，根據路透社報導，半導體RISC-V架構已進入美國商務部雷達區，業界憂心RISC-V架構恐成為美方下一個對大陸開鍘標的，台廠中晶心科是最具代表性的RISC-V架構相關廠商，恐受波及。晶心科（6533）25日股價受此消息影響，早盤開低走低，盤中一度下探至370.5元，寫下2022年11月以來新低。

業界人士分析，美國限制大陸獲取先進半導體技術後，陸企近年將重心逐漸轉移到訴求開源、開放的RISC-V架構上，讓RISC-V架構成為大陸IC設計新星。

英特爾主導的x86及安謀（Arm）為目前的兩大主流晶片架構，但安謀要向使用者收取高額權利金，x86則有複雜指令集，RISC-V挾「開源免費、可模組化與指令數簡潔且低功耗」的優勢，加上不具歐美色彩，有效規避美方限制，被視為x86與安謀架構之外的晶片設計架構首選，吸引新創與大陸IC業者搶用。

晶心科在去年上半年新增中國大陸影像感測器廠客戶，該公司目前仍以台灣市場為大宗，占比約60%，美國占22%，中國大陸則有15%。

晶心科董事長林志明先前於法說會上指出，2023年的營運不盡理想，主要是全球半導體庫存調整所致，對於去年表現「不好意思」，今年在新品挹注下，加上公司過往累積的實力和產品豐富，針對AI領域有相當完整的產品服務跟技術網，從運算力來討論，從物聯網、資料中心到車用以及AR、VR，晶心科都有相對應的產品。

不過展望後市，林志明表示正向看待RISC-V的「3A1S」應用，即AI、車用、應用處理器及安全監控等應用，尤其在車用方面，2024年可望有兩項IP取得ASIL-B車規安全認證。

林志明補充，晶心科經過設計能量擴充，往年一年推二至三顆新品，去年一口氣推出六顆產品，且從去年底AX65上市後，就獲得客戶不錯迴響，還有車規晶片等，看好投資對的領域會給予公司不錯的回報，估計會在三年內逐步顯現。

晶心科今日以385元開低，盤中一度下探至370.5元，後續跌幅稍有收斂，盤中下跌逾3%。

晶心科 美國商務部

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