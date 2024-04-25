小米SU7熱銷…瓜分電動車大餅是事實！ 專家曝好消息：特斯拉並非僅「賣車」這條路

電動車削價競爭愈來愈誇張，但小米居然還能由虧轉盈...

小米執行長雷軍表示，截至4月20日，小米電動車 SU7訂單已超過7萬輛，接近原定今年全年的交付目標，目前小米的目標是今年交付 10萬輛電動車。

小米推出SU7時，價格比 Tesla Model 3還要低約 4000美元，所以當時小米預計「賣一台虧一台」，但如今雷軍指出，他預計小米電動車業務的毛利率為5%~10%，因為銷售量大於預期，且「對供應鏈降低成本」表示感謝。

對於Tesla而言，小米電動車橫空出世，在對岸的電動車賽道上，無疑是新的競爭對手，也會把大餅瓜分掉。

但好消息是，隨著AI蓬勃發展，Tesla並非只有「賣車」這條路，還有FSD、機器人、自駕車隊和把車隊變成移動式算力，租借給有需要的企業。

換句話說，隨著Tesla在中國的銷量開始下降，如果漸漸Tesla退出削價競爭激烈的中國市場，並把目光聚焦在賣車以外的業務上，未來對 Tesla的毛利率和營收成長，長期來看自然會有更正面的發展。

股市也是比拚想像力的世界，或許華爾街未來也會講述類似的故事，到時候Tesla重回盤面主流也不用感到意外...

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