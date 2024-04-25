快訊

技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

小米SU7熱銷…瓜分電動車大餅是事實！ 專家曝好消息：特斯拉並非僅「賣車」這條路

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
特斯拉宣布重新推出「更實惠」的電動車車型後，股價上漲12.06%。美聯社
特斯拉宣布重新推出「更實惠」的電動車車型後，股價上漲12.06%。美聯社

電動車削價競爭愈來愈誇張，但小米居然還能由虧轉盈...

小米執行長雷軍表示，截至4月20日，小米電動車 SU7訂單已超過7萬輛，接近原定今年全年的交付目標，目前小米的目標是今年交付 10萬輛電動車。

小米推出SU7時，價格比 Tesla Model 3還要低約 4000美元，所以當時小米預計「賣一台虧一台」，但如今雷軍指出，他預計小米電動車業務的毛利率為5%~10%，因為銷售量大於預期，且「對供應鏈降低成本」表示感謝。

對於Tesla而言，小米電動車橫空出世，在對岸的電動車賽道上，無疑是新的競爭對手，也會把大餅瓜分掉。

好消息是，隨著AI蓬勃發展，Tesla並非只有「賣車」這條路，還有FSD、機器人、自駕車隊和把車隊變成移動式算力，租借給有需要的企業。

換句話說，隨著Tesla在中國的銷量開始下降，如果漸漸Tesla退出削價競爭激烈的中國市場，並把目光聚焦在賣車以外的業務上，未來對 Tesla的毛利率和營收成長，長期來看自然會有更正面的發展。

股市也是比拚想像力的世界，或許華爾街未來也會講述類似的故事，到時候Tesla重回盤面主流也不用感到意外...

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

AI 小米 特斯拉 自動駕駛 電動車

延伸閱讀

00929八大官股單日就吃貨高達4.5萬張！ 專家「加碼配息奏效」：兩周買超逾41億

第一金（2892）配發股利1.15元…普通勉強能接受！ 存股哥：但仍是僅次00878的第二張王牌

謝金河才說「特斯拉大勢已去」就立刻漲逾10%！ 網：東方神秘力量

台股24日收復2萬點恐僅是曇花一現？ 網笑「外資沒用」：內資錢更多

相關新聞

特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲真有其指標？專家曝8點原因：無人計程車

昨（23日）天分享了「特斯拉的悲觀共識」、「FSD V12實駕影片」以及「老謝指標」後，美股23日盤後特斯拉發布財報，盤後股價上漲超過13％。

小米SU7熱銷…瓜分電動車大餅是事實！ 專家曝好消息：特斯拉並非僅「賣車」這條路

對於Tesla而言，小米電動車橫空出世，在對岸的電動車賽道上，無疑是新的競爭對手，也會把大餅瓜分掉。

習近平、國台辦釋善意 兩岸旅遊有望解凍…觀光股續強上漲

馬習二會中，中共中央總書記習近平提到「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，國台辦24日也表示，將採取積極措施推動包括旅遊的...

台股開盤下挫128點後兩萬點得而復失 台積電跌13元開770元

台股25日開盤指數為20,003點，下跌128.74點，隨後在下滑跌破2萬點。台積電（2330）開盤價為770元，下跌1...

台股反彈勁揚 法人：上攻有待補量

受到美股上漲激勵，台股昨天開高走高，成功收復2萬點大關，終場大漲532.46點，收在20131.74點。法人指出，成交金...

美債殖利率又攀升…還有望降息？ 女子：新台幣也突破32.629元！

帶動的是美元走強，1美元兌日圓正式突破155日圓；兌新台幣也突破32.629元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。