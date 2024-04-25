小米SU7熱銷…瓜分電動車大餅是事實！ 專家曝好消息：特斯拉並非僅「賣車」這條路
小米執行長雷軍表示，截至4月20日，小米電動車 SU7訂單已超過7萬輛，接近原定今年全年的交付目標，目前小米的目標是今年交付 10萬輛電動車。
小米推出SU7時，價格比 Tesla Model 3還要低約 4000美元，所以當時小米預計「賣一台虧一台」，但如今雷軍指出，他預計小米電動車業務的毛利率為5%~10%，因為銷售量大於預期，且「對供應鏈降低成本」表示感謝。
對於Tesla而言，小米電動車橫空出世，在對岸的電動車賽道上，無疑是新的競爭對手，也會把大餅瓜分掉。
但好消息是，隨著AI蓬勃發展，Tesla並非只有「賣車」這條路，還有FSD、機器人、自駕車隊和把車隊變成移動式算力，租借給有需要的企業。
換句話說，隨著Tesla在中國的銷量開始下降，如果漸漸Tesla退出削價競爭激烈的中國市場，並把目光聚焦在賣車以外的業務上，未來對 Tesla的毛利率和營收成長，長期來看自然會有更正面的發展。
股市也是比拚想像力的世界，或許華爾街未來也會講述類似的故事，到時候Tesla重回盤面主流也不用感到意外...
◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言