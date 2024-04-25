快訊

技壓英特爾、三星搶攻AI晶片商機 台積電靠的是CoWoS及SoIC

龍邦完全執政！王燕軍、詹晋嘉助陣 能擦亮泰山老招牌？

同意八八會館郭哲敏5000萬交保裝電子腳環 新北院曝理由

觀光股續強齊揚 燦星旅、五福亮燈漲停

中央社／ 台北25日電

兩岸旅遊鬆綁有譜，加上旺季業績報喜等題材，激勵觀光股今天續強，在疲軟的台股中走勢搶眼，上櫃觀光股勁揚3%，盤中旅行社燦星旅、五福，以及飯店股亞都、經營陸客購物站的寶得利，今天均亮燈拉漲停

中共總書記習近平在「馬習二會」釋出大陸兩岸觀光政策會改變的訊號。中國大陸國台辦發言人朱鳳蓮24日強調，將採取積極措施，推動包含旅遊在內的兩岸各領域合作。

觀光股在24日盤中勁揚，今天走勢續強，上櫃觀光股今天大漲3%，燦星旅、五福早盤迅速攻上漲停，除了擁抱兩岸旅遊有望開放的利多商機，疫後業績搶眼也居功。

燦星旅遊總經理殳蓁蓁指出，自去年5月10日起，燦星旅遊與台灣虎航合作開通台北-普吉島航線，且因為身為悅榕集團台灣地區的總代理，積極推廣普吉島旅遊，去年成行率接近9成，今年再度攜手台灣虎航增班直飛普吉島航班，共同拓展普吉島市場。

五福3月營收創下疫情以來單月新高，隨著各大航空公司航班航點持續增加，及旅遊需求熱度居高不下，營收展望樂觀。

其他旅行社如山富今天也漲逾7%，易飛網漲近4%，雄獅、鳳凰漲約2%；飯店股續強，亞都亮燈漲停，富野、老爺知漲約5%，夏都也攻高。

與觀光行程相關的個股走勢搶眼，例如過去以經營陸客購物站聞名的寶得利今天漲停，劍湖山也勁揚逾5%。

法人分析，觀光股今天走勢強勁，除了兩岸旅遊有望鬆綁的題材，還有首季旺季業績出爐報喜，加上台股今天疲軟，資金輪動至觀光類股，推升族群走勢齊揚，後續還需要觀察實質政策走向。

台灣虎航 漲停 觀光

延伸閱讀

AI 概念股 重回主流

廣達AI大單助攻、爆量衝漲停 填息路露曙光

雲豹不理台股崩跌今漲停 網喊：是不是該認錯直上雲豹了？

愛如潮水！情侶「海中交疊活春宮」 網友傻眼：普吉島果然沒讓人失望

相關新聞

特斯拉被老謝說完「大勢已去」卻飆漲真有其指標？專家曝8點原因：無人計程車

昨（23日）天分享了「特斯拉的悲觀共識」、「FSD V12實駕影片」以及「老謝指標」後，美股23日盤後特斯拉發布財報，盤後股價上漲超過13％。

小米SU7熱銷…瓜分電動車大餅是事實！ 專家曝好消息：特斯拉並非僅「賣車」這條路

對於Tesla而言，小米電動車橫空出世，在對岸的電動車賽道上，無疑是新的競爭對手，也會把大餅瓜分掉。

習近平、國台辦釋善意 兩岸旅遊有望解凍…觀光股續強上漲

馬習二會中，中共中央總書記習近平提到「樂見大陸民眾多去祖國寶島看一看」，國台辦24日也表示，將採取積極措施推動包括旅遊的...

台股開盤下挫128點後兩萬點得而復失 台積電跌13元開770元

台股25日開盤指數為20,003點，下跌128.74點，隨後在下滑跌破2萬點。台積電（2330）開盤價為770元，下跌1...

台股反彈勁揚 法人：上攻有待補量

受到美股上漲激勵，台股昨天開高走高，成功收復2萬點大關，終場大漲532.46點，收在20131.74點。法人指出，成交金...

美債殖利率又攀升…還有望降息？ 女子：新台幣也突破32.629元！

帶動的是美元走強，1美元兌日圓正式突破155日圓；兌新台幣也突破32.629元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。