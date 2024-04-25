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AI 仍是股市主軸不變 主動式台股科技基金中長線創高效報酬

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
野村投信台股團隊看好AI四大投資主題。(野村投信/提供)
野村投信台股團隊看好AI四大投資主題。(野村投信/提供)

美股電子指數重新站上季線，資金比重回升至五成，市場等待經濟數據與財報，包含 Meta、Microsoft 及 Google 等本周舉行財報法說，資本支出與台灣AI供應鏈相關，為本周觀盤焦點。野村投信表示，AI長線趨勢向上不變，相關產業仍是具成長爆發力的主要投資標的，對投資人來說是較佳的布局選擇，如：AI伺服器、半導體先進製程與封裝受惠、IP相關，以及散熱、摺疊手機等類股的成長性高；在傳產方面，看好電力、節能、綠能等。

野村高科技基金及野村e科技基金經理人謝文雄表示，2025年半導體產業將受惠產能擴張和先進技術，推升製程設備需求上揚，半導體設備銷售額將創新高至1240億美元，前段製程(晶圓製程、晶圓廠設施、光罩設備)2023年銷售額906億美元，優於國際半導體協會(SEMI)預期，預估2025年半導體需求成長加速，前段設備投資將達1100億美元，後段製程(測試、組裝與封測)設備銷售額預估2024-2025將進一步回升。

全球晶圓代工龍頭台積電(TSMC)公布強勁的去年季第4季財報，關鍵的2024營收官方預估年成長24~26%，超出華爾街主流券商預期，主因智慧型手機及高速運算(HPC)進入復甦週期，3奈米需求異常強勁。 AI晶片需採用 COWOS 封裝，因此台積電 COWOS 產能變成最大的瓶頸，台積電積極增加2024及2025年 COWOS 產能，可望打開AI晶片供給瓶頸並成為未來重要的營收成長動能。與 TSMC 財報相吻合，美國半導體產業協會(SIA)公布2024年1月全球半導體銷售額476億美元，年增15.2%，創2022年5月以來最大年增幅，市場估計，全球AI相關應用的成長率2023~2027 複合年成長率可望達到36%。隨著全球半導體狀況好轉，將有助於台灣半導體族群的表現。

台股過去幾年平均每年要發放超過1兆元現金股利，2021年及2022年更突破2兆元，若將現金股利還原，加權報酬指數早在2019年7月22日已站上2萬點，領先將近七年之久。2024年3月底加權報酬指數來到43,858點，是加權指數的2.16倍，台股早已來到4萬點之上。

與2023年不同的是，AI不再是今年台股唯一的主旋律，考量經濟與企業獲利逐漸從衰退走向復甦，市場更青睞評價便宜、且有復甦題材之標的，先前漲多的AI題材遭遇賣壓，資金快速輪動是今年投資台股勢必要面臨的挑戰。不過當然拉長時間至3~5年來看，AI仍然是最具成長性的題材，上至 GPU 相關（晶圓代工、記憶體），再到AI伺服器（組裝、散熱、高速傳輸）及自研晶片（ASIC、矽智財），下至AI電力需求（變壓器、配電盤），整個「AI一條龍」蘊含著龐大的投資機會，這部分也是一直強調並且持續看好的產業方向。生成式AI應用方面，目前生成式AI應用主要聚焦在提升生活體驗，包含協助工程師寫基礎程式碼、會議摘要與用文字生成圖片。未來2-5年將持續提升AI附加價值，擴展至智慧客服或日常行程管理，2025年AI PC將顯著放量，預估出貨量將成長至7,207萬台，年增103%。

2024年3月出口金額418億美元，年增+18.81%。台灣外貿目前已連續五個月維持正成長，研判已脫離衰退回歸成長軌道。2024年3月資通與視聽產品出口金額126.5億美元，年增165%，連續九個月增速大於三成，AI仍是支撐出口回溫的關鍵。2024年 GDP 成長貢獻主要兩方面：民間投資回升、國外需求復甦。隨著全球經濟谷底回升，台灣電子業庫存進入尾聲 加 AI需求爆發，台灣 GDP 將重回3%以上的成長軌道。

目前台股本益比約18倍，主要受AI相關的科技股推升本益比至五年平均之上，考量2024年企業獲利成長接近三成，PEG 超過1.3倍水準，評價面仍相當具有投資價值。謝文雄表示，景氣回溫、庫存回歸正常、AI出貨挹注等三大利多，預估整體上市櫃企業獲利將重回雙位數的高速成長，其中，電子類股仍是成長性最佳的產業，預期業績能見度高的公司將率先復甦，從基本面出發的選股策略將更為重要。台股在近期盤面的重心將回歸到總體經濟景氣及企業獲利展望， AI長線看好不變，長線主要投資標的仍以長期趨勢向上產業為主，在科技股方面，AI 伺服器、半導體先進製程與封裝受惠、IP相關，以及次產業的散熱、摺疊手機成長性高，傳產方面，看好電力、節能、綠能相關類股。

AI 半導體

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