美債殖利率又攀升…還有望降息？ 女子：新台幣也突破32.629元！
上班前碎碎念系列
美國金融市場昨晚最讓女子驚訝的是債券殖利率跟美元都走強！昨天還在說投資人認為「有望」今年還是可以看到降息，所以債券殖利率在盤整階段，不過昨天的美債標售不如預期，使得債券殖利率攀升（簡單的說，就是原本預定的殖利率投資人不買，所以債券殖利率又攀升，讓投資人買單）。
而這帶動的是美元走強，1美元兌日圓正式突破155日圓；
兌新台幣也突破32.629元，靠近近期最高點。
女子自己的策略是，如果手持美元要換回新台幣投資，那現在分批換還不錯（女子自己的做法）；或者另一方面，就是用「美元」去投字「日圓計價的日股基金」，因為女子長線還是看好日本股市的，但現在用美元投資日本計價基金，可以買得更划算！
最後回到美國股市，首先股市方面大致呈現平盤：道瓊-0.11%、標普+0.02%、納斯達克指數+0.10%、費城半導體指數+1.06%；台積電ADR-0.34%。
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