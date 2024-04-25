證券劃撥存款餘額 創新高

散戶大軍集結股市最前線，中央銀行昨公布三月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額衝至三兆五一二六億元，首度突破三點五兆元、刷新歷史新高，單月暴增五六四億元。央行經研處副處長曹體仁說，證券劃撥存款餘額締造新猷，主要反應股市交投熱絡。

央行資料顯示，證券劃撥存款餘額連兩月走揚，餘額自一月底的三兆三二四六億元，攀升至三月底的三兆五一二六億元，近兩月累計暴增一八八一億元。

央行資料指出，三月與股市有關的數據全都展現強勢多頭格局，股價平均指數一萬九八四三點，締造歷史新高，單月暴漲一二三一點；股市融資餘額增至三七九○億元，創二○一一年三月以來、逾十三年新高，月增二七七億元。此外，三月外資在股市的成交占比為百分之卅二點一，為今年以來、三個月低點，散戶成交占比為百分之五十五點四，與前一個月持平。

曹體仁表示，證券劃撥存款餘額創高，主要是股市交易熱絡，股價與成交值也全都向上走；不過，有別於三月已開發與新興市場的股市均為走揚，四月股市出現修正壓力，主要有三大原因。

第一，聯準會主席鮑爾在內的多名聯準會官員表示，由於美國通膨下降速度不如預期，美國可能維持高利率一段時間，對股市產生負面影響；其次，台積電法說會下修對半導體的展望；第三，台股與美國科技股走勢關鍵性較高，而近期美國人工智慧（ＡＩ）、電動車（ＥＶ）等概念股展望下修，包括輝達、美超微股價下挫、特斯拉財報數字也不佳，若趨勢不變，四月證券劃撥存款餘額走勢可能反向減少。

但曹體仁說，股市未來走向很難預測，「若市場對股市預期有所調整，就會有不一樣的解讀」，且台灣資金非常充裕、資金動能無虞，足以支應經濟成長所需。

央行指出，三月底活期性存款餘額廿四兆二二一七億元，締造歷史新高，單月大增二四○八億元、年增率百分之五點七五，創二○二二年九月以來、逾一年半最大增幅。

曹體仁說，主要是三月有多檔ＥＴＦ募集，這些資金會先放在活期存款帳戶裡，加上三月股市熱絡、證券劃撥存款餘額大增，促使活期性存款餘額締造新高紀錄。