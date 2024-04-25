快訊

大雷雨灌台南 粉專：範圍更廣、強度更強「很像梅雨的春雨」

隋棠孩子被地震嚇到失眠 讚老師「1舉動」：以人為本

聽新聞
test
0:00 / 0:00

證券劃撥存款餘額 創新高

聯合報／ 記者陳美君／台北報導
被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額，三月首度突破三點五兆元、創新高。本報資料照片
被視為散戶信心指標的證券劃撥存款餘額，三月首度突破三點五兆元、創新高。本報資料照片

散戶大軍集結股市最前線，中央銀行昨公布三月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額衝至三兆五一二六億元，首度突破三點五兆元、刷新歷史新高，單月暴增五六四億元。央行經研處副處長曹體仁說，證券劃撥存款餘額締造新猷，主要反應股市交投熱絡。

央行資料顯示，證券劃撥存款餘額連兩月走揚，餘額自一月底的三兆三二四六億元，攀升至三月底的三兆五一二六億元，近兩月累計暴增一八八一億元。

央行資料指出，三月與股市有關的數據全都展現強勢多頭格局，股價平均指數一萬九八四三點，締造歷史新高，單月暴漲一二三一點；股市融資餘額增至三七九○億元，創二○一一年三月以來、逾十三年新高，月增二七七億元。此外，三月外資在股市的成交占比為百分之卅二點一，為今年以來、三個月低點，散戶成交占比為百分之五十五點四，與前一個月持平。

曹體仁表示，證券劃撥存款餘額創高，主要是股市交易熱絡，股價與成交值也全都向上走；不過，有別於三月已開發與新興市場的股市均為走揚，四月股市出現修正壓力，主要有三大原因。

第一，聯準會主席鮑爾在內的多名聯準會官員表示，由於美國通膨下降速度不如預期，美國可能維持高利率一段時間，對股市產生負面影響；其次，台積電法說會下修對半導體的展望；第三，台股與美國科技股走勢關鍵性較高，而近期美國人工智慧（ＡＩ）、電動車（ＥＶ）等概念股展望下修，包括輝達、美超微股價下挫、特斯拉財報數字也不佳，若趨勢不變，四月證券劃撥存款餘額走勢可能反向減少。

但曹體仁說，股市未來走向很難預測，「若市場對股市預期有所調整，就會有不一樣的解讀」，且台灣資金非常充裕、資金動能無虞，足以支應經濟成長所需。

央行指出，三月底活期性存款餘額廿四兆二二一七億元，締造歷史新高，單月大增二四○八億元、年增率百分之五點七五，創二○二二年九月以來、逾一年半最大增幅。

曹體仁說，主要是三月有多檔ＥＴＦ募集，這些資金會先放在活期存款帳戶裡，加上三月股市熱絡、證券劃撥存款餘額大增，促使活期性存款餘額締造新高紀錄。

美國 聯準會 餘額

延伸閱讀

踩晶片禁令紅線？技嘉喊冤：遵循規範未出貨中國

路透：中國大陸多家學術機構繞過華府禁令 取得輝達先進晶片

中信證券主辦阜爾運通 上市前公開承銷開始投標

經濟日報社論／「台積一個人的武林」成台股隱憂

相關新聞

謝金河才說「特斯拉大勢已去」就立刻漲逾10%！ 網：東方神秘力量

電動車大廠特斯拉（Tesla）24日公布財報低於市場預期，不過宣布加速推出更實惠平價的車種，以及電動皮卡車產能爬坡順利，盤後股價大漲逾10%。財信傳媒集團董事長謝金河23日才剛提及，「Tesla恐大勢已去！」特斯拉立刻大漲，PTT網友笑稱是「東方神秘力量」。

散戶集結…證券劃撥餘額創高 相關數據展現多頭格局

散戶大軍集結股市最前線。中央銀行昨（24）日公布3月金融情況，散戶信心指標──證券劃撥存款餘額衝至3兆5,126億元，首...

台股重現15千金

台股千金股昨（24）日除旭隼收跌外，其餘均上漲，又以嘉澤、弘塑亮燈漲停最強勢，而聯發科、鈊象、弘塑等三檔高價股也重回千金...

大摩降評面板雙虎 下修目標價

台股昨（24）日大漲532點，盤面個股多數上揚，而面板雙虎友達、群創則受到摩根士丹利（大摩）降評及大降目標價的利空衝擊，...

證券劃撥存款餘額 創新高

散戶大軍集結股市最前線，中央銀行昨公布三月金融情況，散戶信心指標—證券劃撥存款餘額衝至三兆五一二六億元，首度突破三點五兆...

就市論勢／邊緣運算、金融 有看頭

以伊衝突不再擴大後，對金融市場影響也逐漸淡化，美股四大指數自低檔區連日反彈。CNN恐懼貪婪指數也從日前的31回到40，雖然指數仍落在恐慌區間，但這樣的市場氛圍是個好現象，投資人沒有瘋狂搶進股市，而是時而觀望時而理性入市，前一段時間的修正，更為股市帶來逢低進場空間。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。