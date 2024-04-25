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台股重現15千金

經濟日報／ 記者楊淨淳／台北報導

台股千金股昨（24）日除旭隼（6409）收跌外，其餘均上漲，又以嘉澤（3533）、弘塑（3131）亮燈漲停最強勢，而聯發科（2454）、鈊象（3293）、弘塑等三檔高價股也重回千金股行列，使千金股檔數由12檔增加至15檔。法人指出，千金股為盤面人氣指標，當千金股表現強勁時，表示市場對於高本益比的接受度也隨之增高。

觀察昨日千金股表現，除旭隼下跌1.3%至1,480元外，其餘皆收紅，嘉澤、弘塑更是亮燈漲停。其中嘉澤大漲125元至1,410元；弘塑大漲95元至1,045元，再度站回千金股行列。

同樣再度歸隊的千金股還有聯發科、鈊象。聯發科昨日上漲38元至1,010元作收，站回5日均線之上，為第15千金；鈊象終場上漲52元至1,050元作收，為第13千金。

信驊（5274）仍穩坐股王寶座，昨日大漲100元、站回3,000元大關，而股后世芯-KY（3661）則大漲115元、收2,975元緊追在後，其他還包括緯穎（6669）、祥碩（5269）、創意（3443）、川湖（2059）、亞德客-KY（1590）等也均大漲超過半根停板，整體表現亮眼。

元富投顧總經理鄭文賢指出，千金股的數量增減，與整體盤面氣氛具有較大關聯性，從占台股大盤權重最高的半導體與人工智慧（AI）等兩大族群來看，在產業景氣前景沒有疑慮的情況下，股市原則上還是呈現多頭走勢，而在多頭的氛圍下，千金股數量有望可維持在較多狀態。

華南投顧董事長儲祥生、兆豐投顧研究部副總黃國偉也表示，千金股為台股盤面的人氣指標，當千金股的股價表現強勁時，代表想像空間較大，市場對於高本益比接受度較高，也就表示市場承受風險的能力也在提高。

台股 弘塑

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