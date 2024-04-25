散戶集結…證券劃撥餘額創高 相關數據展現多頭格局

散戶大軍集結股市最前線。中央銀行昨（24）日公布3月金融情況，散戶信心指標──證券劃撥存款餘額衝至3兆5,126億元，首度突破3.5兆元、刷新歷史新高紀錄，單月暴增564億元；央行經研處副處長曹體仁表示，證券劃撥存款餘額締造新猷，主要反應股市交投熱絡。

央行資料顯示，證券劃撥存款餘額連兩月走揚，餘額自元月底3兆3,246億元，攀升至3月底的3兆5,126億元，近兩月累計暴增1,881億元。

央行資料指出，3月與股市有關的數據全都展現強勢多頭格局，股價平均指數19,843點，締造歷史新高紀錄，單月暴漲1,231點；股市融資餘額增至3,790億元，創2011年3月以來、逾13年新高，月增277億元。

央行提供數字顯示，3月外資在股市的成交占比為32.1%，為今年以來、三個月低點，散戶成交占比為55.4%，與前一個月持平。

曹體仁表示，證券劃撥存款餘額創高，主要是股市交易熱絡，股價與成交值也全都向上走；不過，有別於3月已開發與新興市場的股市均為走揚，4月股市出現修正壓力，主要有三大原因。

第一，包括聯準會主席鮑爾在內的多名聯準會官員表示，由於美國通膨下降速度不如預期，美國可能維持高利率一段時間，對股市產生負面影響；其次，台積電法說會下修對半導體展望；第三，台股與美國科技股走勢關聯性較高，而近期美國人工智慧（AI）、電動車等概念股展望下修，包括輝達、美超微股價下挫、特斯拉財報數字也不佳，若趨勢不變，4月證券劃撥存款餘額走勢可能反向減少。

曹體仁不忘強調，股市未來走向很難預測，若市場對股市預期有所調整，就會有不一樣的解讀，且台灣資金非常充裕、資金動能無虞，足以支應經濟成長所需。

央行指出，3月底活期性存款餘額24兆2,217億元，締造歷史新高紀錄，單月大增2,408億元，年增率5.75%，創2022年9月以來、逾一年半最大。

曹體仁解釋，主要是3月有多檔ETF募集，這些資金會先放在活期存款帳戶裡，加上3月股市熱絡、證券劃撥存款餘額大增，促使活期性存款餘額締造新高紀錄。

央行統計顯示，3月日平均貨幣總計數M1B及M2年增率分別上升為5.38%及6.15%，主要原因為外資淨匯入；累計今年前三月，M1B及M2平均年增率分別為4.47%及5.73%。