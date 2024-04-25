大摩降評面板雙虎 下修目標價

台股昨（24）日大漲532點，盤面個股多數上揚，而面板雙虎友達（2409）、群創（3481）則受到摩根士丹利（大摩）降評及大降目標價的利空衝擊，股價雙雙下跌收黑。大摩表示，由於電視面板第2季末起漲價動能趨緩，且面板產業的利多催化劑有限，因此將友達與群創的評等分別調降至「劣於大盤」與「中立」，目標價都大降至13.5元。

大摩科技產業分析師楊泓極在最新釋出的「大中華顯示器產業」報告中指出，電視面板價格自1月下旬以來一直呈上漲趨勢，主要原因有三：一、面板製造商的產量控制；二電視品牌在年中促銷前，進行面板大量採購而呈現淡季不淡態勢；三、供應鏈中斷和偏光板生產緊張等。不過，由於部分電視需求已經提前至今年上半年，第2季並到達拉貨高峰，因此預估訂單動能接下來可能會趨緩。也就是說，面板價格上漲可能也會逐漸放緩，預期將於第2季末開始失去上漲動力，並可能在今年第4季呈現下降趨勢。

楊泓極表示，大多數主要面板製造商的財務狀況將在今年第2、3季度連續轉佳，然而，根據歷史經驗顯示，面板價格與面板製造商的股價之間存在高度相關性。隨著面板價格將在未來幾季失去上漲動力，預期將會造成短期內市場情緒更加悲觀，因此，對面板產業採取更加保守的立場。

楊泓極將將友達評等由「中立」降至「劣於大盤」，目標價由21.5元降至13.5元，降幅37.2%；群創評等由「優於大盤」降至「中立」，目標價由20.5元降至13.5元，降幅34.1%。友達昨日下跌0.5%至17.25元作收，群創則下跌1.8%至13.6元收市。