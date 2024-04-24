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IPO 資訊揭露專區 預計4月30日正式上線

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所表示，為強化市場參與者服務並提升資訊利用效能，邀集櫃買中心及證券商公會共同籌設整合性IPO資訊平台「IPO資訊揭露專區」，預計4月30日正式上線。

屆時投資人將能透過證交所、櫃買中心及證券商公會官網訪問該網站，一站式查詢原有申請及最近上市櫃公司進度、競價拍賣及公開申購承銷日程表、開標統計表及證券商公會於官網揭示相關承銷公告。

本次專區還新增以下功能：

一、IPO承銷行事曆：查詢每日公開申購、競價拍賣、詢價圈購期間及掛牌日資訊。

二、承銷案件一覽表：檢視正在辦理IPO承銷案件之IPO公司股票代號、公司簡稱及發行市場類型。

三、最新市場公告：檢視最新有關公開申購、競價拍賣及詢價圈購市場公告。

四、IPO公司承銷日程表快速查：針對單一IPO公司查詢完整承銷日程表內容。

五、IPO承銷市場概況：以圖表方式檢視欲查詢年度每個月IPO公司掛牌件數及每月份IPO公司對外公開銷售總金額資訊。

證交所指出，該網站將分散於證交所、櫃買中心、證券商公會及公開資訊觀測站等網站的IPO資訊予以整合，並進一步將整合範圍延伸至發行公司申請上市(櫃)進度，提供投資人更全面性的資訊服務。

此外，可提供使用者友善簡易的操作介面，且藉由圖像呈現，提供直覺式資訊，將有助於投資人參與IPO公司承銷作業。

證交所日前宣布「孕育台股護國群山、引領產業多元發展」計畫，助力資本市場產業健全及均衡發展，推升台灣資本市場價值，其中透過建置「IPO資訊揭露專區」，以優化投資人關係。

IPO 櫃買中心

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