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謝金河才說「特斯拉大勢已去」就立刻漲逾10%！ 網：東方神秘力量

聯合新聞網／ 綜合報導
特斯拉（Tesla）釋出首季財報不佳，全年展望保守。（取自Pexels）
特斯拉（Tesla）釋出首季財報不佳，全年展望保守。（取自Pexels）

電動車大廠特斯拉（Tesla）24日公布財報低於市場預期，不過宣布加速推出更實惠平價的車種，以及電動皮卡車產能爬坡順利，盤後股價大漲逾10%。財信傳媒集團董事長謝金河23日才剛提及，「Tesla恐大勢已去！」特斯拉立刻大漲，PTT網友笑稱是「東方神秘力量」。

特斯拉公布第1季財報，單季營收年減9%至213.01億美元；獲利15.36億美元，年減48%，每股純益0.45美元，低於去年第4季0.71美元和去年同期0.85美元。特斯拉第1季毛利率17.4%和營益率5.5%，均低於去年同期。不過特斯拉24日盤後股價仍上漲逾10%。

謝金河23日在個人臉書粉專表示，2024年很可能是特斯拉執行長馬斯克「風不調，雨不順」的一年，因為面對中國新能源車節節進逼，特斯拉又減價、又裁員，但不管怎麼掙扎，都無力抵擋這一波海嘯侵襲而來的滅頂壓力」。

一名網友在PTT發文分享新聞，其他人紛紛留言「老謝真的好猛」、「還不是靠謝金河」、「『相信金河，年底跳河』，從來都不是玩笑」、「昨天看老謝開示今天就漲翻，謝謝老謝」、「趕快加老謝臉書，每天Google老謝，太準了」、「老謝神蹟發威」、「老謝就是穩」、「所以別看新聞亂做股票亂空」、「東方神秘力量的勝利？」

還有人留言「看財報做股票，賠錢是剛好而已」、「會賺錢的往往都是這些會吹牛的，但是被看破手腳跌倒的時候會很慘」、「公司基本面一直沒變啊，自駕就是越來越接近成功，一堆人盯著交車數據」。

PTT 特斯拉 謝金河 電動 馬斯克

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