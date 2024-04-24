3月證券劃撥存款首破3.5兆元刷新高 央行示警：4月這三因素拖累股市

散戶大軍聚集股市最前線。中央銀行24日公布3月金融情況，散戶對台股的信心指標—證券劃撥存款餘額衝至3兆5,126億元，首度突破3.5兆元、刷新歷史新高紀錄，單月暴增564億元；央行經研處副處長曹體仁表示，證券劃撥存款餘額締造新猷，主要反應股市交投熱絡。

央行資料顯示，證券劃撥存款餘額已連兩月走揚，餘額自1月底的3兆3,246億元，攀升至3月底的3兆5,126億元，近兩月累計暴增1,881億元。

央行資料指出，3月與股市有關的數據全都展現強勢多頭格局，股價平均指數19,843點，締造歷史新高紀錄，單月暴漲1,231點；股市融資餘額增至3,790億元，創2011年3月以來、逾13年新高，月增275億元。

曹體仁提醒，3月底不論是已開發或新興市場，股市均為走揚，但4月股市已出現修正壓力，主要有三原因：

若趨勢不變，4月證券劃撥存款餘額走勢可能反向減少。不過，曹體仁也強調，目前很難預測股市未來走向，「且若市場對股市的預期有所調整，就會有不一樣的解讀」。

曹體仁說，台灣資金非常充裕、資金動能無虞，足以支應經濟成長所需。

央行統計顯示，3月日平均貨幣總計數 M1B 及 M2年增率分別上升為5.38%及6.15%，主要原因為外資淨匯入。累計今年1至3月，M1B 及 M2平均年增率分別為4.47%及5.73%。