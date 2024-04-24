台積電、鴻海領軍台股收復2萬點 法人點名這些族群可買

台股24日由台積電（2330）、鴻海（2317）領攻，順利突破5日線、10日線反壓，收復2萬點，終場以20,131.74點收盤，上漲532.46點，破底危機解除下，法人預期後續可能呈現區間整理走勢，在操作看好包括第1季財報表現不錯、重電、AI、觀光股等族群值得留意。

台股早盤以19,770.46點開出，上漲171.18點，盤中一度衝達20,165.77點，權王台積電大漲帶領相關概念股強勢上漲，AI 股也是大漲的攻勢，廣達（2382）、勤誠（8210）、晟銘電（3013）、廣明（6188）、奇鋐（3017）、雙鴻（3324）等衝上漲停，台積電概念股中砂（1560）也亮燈漲停。

台積電早盤以770元開高後走高，盤中一度拉升至785元，終場收在783元，上漲29元，漲幅3.84%；單日市值激增7,520.92億元，市值回至29兆元之上，增至20兆3,071億元。

鴻海早盤以147.5元開出，一度拉升至157元，終場收在156元，上漲12元，漲幅8.33%，與台積電同為帶動台股指數衝上2萬點的要角，單日市值大增1,663.57億元，回到2兆元之上，市值增達2兆1,626億元。

台股量價齊揚衝破5日線及10日線反壓，收復2萬點，證券分析師簡伯儀認為，在破底危機解除下，後續有機會出現季報行情，首選第1季財報表現不錯，加上展望看好的個股或族群，例如台積電止穩下的相關供應鏈、AI股等。

簡伯儀表示，在資金動能仍在之下，有機會在高檔震盪後再往上拉升，目前先以反彈視之，只要5日線不失守，4月營收好的族群也有機會表現，另外，AI仍是能見度廣的族群，在拉回修正後也值得留意。

證券分析師黃漢成表示，台股回穩，後續可能呈現高低點區間震盪走勢，操作上可以留意包括新產品及機器人題材的AI、重電族群、財報、觀光股等，他認為，兩岸觀光進一步開放可能不在520之前，但是一個趨勢，可以留意包括航空、旅行社、飯店等股，壓回可以尋找買點布局。