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台股上漲532點 三大法人買超400億元

經濟日報／ 記者徐牧民／台北即時報導
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台股24日以19770.46點開出，盤中最高一度拉升至20165.77點，終場收在20131.74點，上漲532.46點，漲幅2.71%，成交量4,275.62億元，三大法人買超400.08億元。

統計三大法人買賣超情況，外資及陸資（不含外資自營商）買超298.28億元，投信買超24.96億元，自營商買超（合計）76.84億元，其中自營商（自行買賣）買超51.12億元，自營商（避險）買超25.71億元。

輝達（NVIDIA）昨日領軍費城半導體指數大漲，台積電ADR上漲2.8%，帶動今日台積電（2330）現股終場收在783元，上漲29元，漲幅3.84%，其餘權值股也分別有不錯得表現，廣達（2382）直衝漲停，鴻海（2317）上漲8.33%，聯發科（2454）上漲3.9%。

台積電 自營商

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