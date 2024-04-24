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台積電大漲朝月線挺進 這3檔 CoWoS 相關設備股齊飆漲停

經濟日報／ 記者楊伶雯／台北即時報導
台積電。（路透）
台積電。（路透）

台積電（2330）24日開高走高，一度拉升至784元，朝月線挺進，同時也帶動相關供應鏈股的漲勢，尤其是 CoWoS 相關個股漲勢更是剽悍，弘塑（3131）、中砂（1560）、均華（6640）盤中飆上漲停，弘塑重返千金股，居台股第13高價股。

美股上漲激勵台股今日開高，早盤以19,770.46點開出，上漲171.18點，由台積電領軍上，盤中一度衝達20,118.57點，上漲519.29點，指數再衝上2萬點，台積電大漲之外、AI股、台積電供應鏈等股也同步上漲。

台積電24日以770元開高後走高，盤中一度衝達784元，大漲30元，成為領軍台股衝上2萬點的指標，盤中漲幅逾3%；台積電總裁魏哲家在法說會時表示，持續擴充 CoWoS 先進封裝產能，自家產能目標今年翻倍以上成長，明年也將持續努力，收斂供給與需求之間的差距。

台積電 CoWoS 先進封裝產能持續吃緊，今日股價大漲，帶動供應鏈的漲勢，尤以 CoWoS 相關的漲勢更加強勁，弘塑先前股價跌落至千元之下，今日以996元開高後衝上漲停1,045元，重返千金股行列；中砂也是開高後衝上漲停243元；均華以390元開高後同樣衝上漲停402.5元。

弘塑3月合併營收3.01億元，月增8.4%，年減4.7%，累計今年第1季合併營收8.98億元，年增10.4%，寫下歷史同期次高；法人預期，弘塑今年接單能見度將看到下半年，今年營運將可望逐季走高，全年業績將可明顯優於去年。

台積電 弘塑

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