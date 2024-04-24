散熱族群熱度火熱 這四檔盤中直衝漲停

費城半導體指數23日在輝達的領軍之下，大漲2.2%，台積電ADR上漲2.8%，帶動台股24日盤中大漲超過500點，重返2萬點大關；受到輝達上漲影響，AI股表現亮眼，其中散熱族群更是強勢，雙鴻（3324）、泰碩（3338）、奇鋐（3017）、尼得科超眾（6230）等四檔盤中紛紛漲停。

美國股市多家大型公司財報優於預期，投資人焦點轉向科技七雄在內大型科技股的業績。道瓊工業指數上漲263.71點，漲幅0.7%，收在38,503.69點；標普500指數.漲59.95點，漲幅1.2%，至5,070.55點；那斯達克綜合指數上漲245.34點，漲幅1.6%，收在15,696.64點。

美股上漲激勵台股24日開高，早盤以19,770.46點開出，上漲171.18點，由台積電領軍上，盤中一度衝達20,108.20點，指數再衝上2萬點，盤中大漲逾500點，台積電大漲之外、AI股、台積電供應鏈等股也同步上漲。

散熱模組大廠奇鋐3月營收50.8億元，月增11.6%、年增6.6%，營收較2月明顯回溫；累計今年首季營收153.08億元，年增29.4%，業績持穩向上。

目前奇鋐已成為輝達（Nvidia）AI供應商，並已順利取得大單，主要供應3D VC產品。目前奇鋐的3D VC良率已高達90至95%，最高可解到1,000瓦的熱能，也因為良率在去年已獲得大幅提升，因此未來越南二廠也會開始生產3D VC，藉此擴大產能，搶攻AI商機。

雙鴻3月營收11.37億元，月增54.8%、年減16.7%；累計首季31.49億元，季減5.8%、年減3.9%。2月稅後純益1.11億元，年增32%，每股純益1.26元，年增29%，表現穩健。

展望未來，雙鴻指出，水冷散熱系統具有許多關鍵零組件，公司全力提升自製率，目標讓客戶能一站式採購。