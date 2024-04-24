弘塑、鈊象及聯發科重登千元關卡 台股再現15千金
台股盤中大漲逾480點，指數重登2萬點關卡，弘塑、鈊象及聯發科同步站回1000元大關，台股再現「15千金」。
企業財報大多傳出佳音，美股主要指數23日收高，道瓊工業指數上漲263.71點，那斯達克指數上漲245.33點，費城半導體指數勁揚96.884點。台股今天同步大漲，盤中攻上20083.24點，上揚483.96點。
台積電股價跳空開高，達770元，盤中進一步攀升至783元，大漲29元，市值回升至新台幣20.3兆元，貢獻大盤達236點。
高價股也紛紛走高，半導體設備廠弘塑強攻漲停，達1045元，鈊象攀升至1040元，上漲42元，聯發科也重登1000元大關之上，達1010元，上漲38元，台股再現「15千金」。
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