4月來 ETF 零股交易前五大都是台股高息ETF 這檔績效稱霸

觀察4月以來投信ETF零股交易情況，具人氣的前五名都是台股高息ETF，分別是群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、元大高股息（0056）；其中00919最受小資族青睞，零股交易日均量184.8萬股最具人氣，今年來含息報酬率達9.45%居冠。

市場法人表示，近期台股受國際局勢影響表現震盪，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。00919股價雖也受大盤高檔震盪影響股價下降，但存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低的成本，加速累積張數。

市場法人認為，非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，後續可密切觀察買進加碼時點。台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。