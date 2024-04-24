4月來 ETF 零股交易前五大都是台股高息ETF 這檔績效稱霸
觀察4月以來投信ETF零股交易情況，具人氣的前五名都是台股高息ETF，分別是群益台灣精選高息（00919）、國泰永續高股息（00878）、復華台灣科技優息（00929）、元大台灣價值高息（00940）、元大高股息（0056）；其中00919最受小資族青睞，零股交易日均量184.8萬股最具人氣，今年來含息報酬率達9.45%居冠。
市場法人表示，近期台股受國際局勢影響表現震盪，台股高息ETF的波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。00919股價雖也受大盤高檔震盪影響股價下降，但存股族及逢低進場加碼買進籌碼進場踴躍，因為可用更低的成本，加速累積張數。
市場法人認為，非經濟面因素造成下跌往往伴隨V型反轉，後續可密切觀察買進加碼時點。台股產業庫存逐漸恢復健康，對台股後市仍持正面看法，因此若盤勢有回檔建議可採取逢低買進策略。
00919所追蹤的指數，選股策略中有兩個重點：「精準高息」及「精準領息」。「精準高息」是指選進來的成分股是依據上市櫃公司董事會當年度宣告的現金股利進行篩選，避免使用「預測未來」或是「參考過去」所造成的誤判。至於「精準領息」則是納進來的成分股都是尚未配息的高息股，確保投資的每一塊錢都能領到高息。配息頻率也採取每季配息(3、6、9、12月)，滿足投資人打造穩定現金流的需求。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言