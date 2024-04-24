野村 ETF 動能+股利雙指標 強勢高息股汰弱換強趨吉避凶

野村投信策略暨行銷處資深副總黃宏治表示，今(2024)年以來台股在電子股帶頭急漲後出現休息，屬於多頭走勢的健康回調。儘管電子股占加權指數權重大，但回顧過往，台股在長期向上趨勢中類股健康輪動，若能跳脫單一產業框架、選股不選市並動態調整，較能掌握個股乃至類股輪動機會，也讓投資組合趨吉避凶。

以4月22日至24日募集的野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）為例，其追蹤指數即採獨特的「動能」與「股利」雙指標篩選，不侷限產業類股透過全面分析，選出股價具有正向趨勢動能、且股利配發穩定且誘人的質優成分股。野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）用獨特的方法論（Methodology）掌握高息領漲抗跌優勢，就不用跟著指數在2萬上上下下而緊張。

一些指標性的企業營運狀況依舊看到高速成長，整體產業趨勢的方向也並沒有改變，因此接下來第1季財報將是市場關注的焦點，只要成績不要太差，即便短線震盪也仍是台股進場布局的時機。野村投信是台股主動式基金專家，在被動式 ETF 中也納入主動式投研精神，有機會在市場風向轉變時，就被雙指標篩選機制嗅出端倪，進而提前市場汰弱換強、卡位輪動。

黃宏治進一步舉例，若歸納長期產業分布變化，野村臺灣趨勢動能高股息 ETF（00944）追蹤臺灣趨勢動能高股息指數，根據臺灣指數公司回測2015年10月31日至2023年12月31日，在2016年5月定審成分股時，選到的電子股比重攀升，因此掌握到了當年度至次年度電子股止跌翻揚、領漲金融與其他類股的行情，即2016、2017年電子類股漲幅達12.79%與19.45%，領先金融與其他類股，進而帶動臺灣趨勢動能高股息指數於2016、2017年繳出優於大盤的成績。

在2018年美中貿易戰開打，臺灣趨勢動能高股息指數於5月定審成分股時，其電子股比重大幅下降，減輕當年電子股轉弱且敬陪末座的拖累，使臺灣趨勢動能高股息指數在2018年更逆勢收漲近1%，有別大盤下跌近5%。

2022年台股修正近兩成，臺灣趨勢動能高股息指數指數透過動能與股利雙指標篩選出的成分股持盈保泰，全年僅小跌約4%、跌幅遠低於加權指數的-18.68%，並在隔年2023年5月入選之成分股調升電子類股比重，及時卡位掌握到該期間電子股大漲走勢，也讓2023年00944指數年度報酬達63.02%，為加權指數31.48%的兩倍之多。