快訊

2波春雨鋒面接力！今至周末全台多雨「紫紅色一片」 下波更強

漁電共生亂象…假養殖真種電 納骨塔也不放過

兩檔ETN將終止上市

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北報導

臺灣證券交易所公布，元富證券發行的「元富標普中國新經濟指數投資證券（020002）」，以及凱基證券發行的「凱基臺灣500報酬指數指數投資證券（020007）」，將自2024年4月30日起終止上市。

證交所表示，由於上述兩檔ETN到期日為2024年4月29日，已符合證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定，於4月25日ETN最後交易日收盤前，投資人仍可於集中交易市場買賣。

目前於集中市場掛牌的指數投資證券（ETN）共有23檔，其中，富邦特選蘋果N、凱基臺灣500N、統一微波高息20N、富邦行動通訊N、統一價值成長N、統一特選5GN、富邦蘋果正二N、富邦蘋果反一N、策元大加權策略N等20檔，主要追蹤台股標的。

富邦

延伸閱讀

六檔單月定期定額億元基金 統一投信囊括半數

證交所舉辦證券業永續發展轉型執行策略宣導座談會

公建不動產證券化有譜 引導保險資金投入

台股基金定期定額 夯

相關新聞

台股923億股息活水來了 可望提供大盤下檔支撐

台股近日急跌回測季線，所幸昨（23）日跌深回彈188點，暫時化解破底危機。展望後市，法人指出，廣達、光寶科等104家公司...

台積電領漲 大盤止穩

輝達股價強彈4.3%，提振多頭信心，台股昨（23）日由權王台積電，及鴻海、廣達、緯創等AI概念股領攻，終場上漲188點、...

技術面偏多股 抗跌領漲

台股昨（23）日開高震盪，指數進逼19,600點關卡。觀察目前盤面上，欣陸（3703）、遠百、潤泰新、寶成、聚陽等，站穩...

就市論勢／散熱、綠能、生技 可留意

3月美國消費者物價指數（CPI）高於預期，且就業、零售銷售持續穩健，聯準會（Fed）主席鮑爾表示，未看到通膨好轉，高利率可能延續更久，市場降息預期開始消退，從原先認為降3碼到可能變成1碼或甚至不降，美債殖利率、美元指數上衝壓抑風險性資產。

證交所ESG 網站 升級

臺灣證券交易所為進一步強化ESG InfoHub網站效能，並提升使用體驗，近日推出相關優化及更新功能，並參酌使用者回饋意...

兩檔ETN將終止上市

臺灣證券交易所公布，元富證券發行的「元富標普中國新經濟指數投資證券（020002）」，以及凱基證券發行的「凱基臺灣500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。