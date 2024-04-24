兩檔ETN將終止上市
臺灣證券交易所公布，元富證券發行的「元富標普中國新經濟指數投資證券（020002）」，以及凱基證券發行的「凱基臺灣500報酬指數指數投資證券（020007）」，將自2024年4月30日起終止上市。
證交所表示，由於上述兩檔ETN到期日為2024年4月29日，已符合證交所「營業細則」第50條之8終止上市規定，於4月25日ETN最後交易日收盤前，投資人仍可於集中交易市場買賣。
目前於集中市場掛牌的指數投資證券（ETN）共有23檔，其中，富邦特選蘋果N、凱基臺灣500N、統一微波高息20N、富邦行動通訊N、統一價值成長N、統一特選5GN、富邦蘋果正二N、富邦蘋果反一N、策元大加權策略N等20檔，主要追蹤台股標的。
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