證交所ESG 網站 升級

臺灣證券交易所為進一步強化ESG InfoHub網站效能，並提升使用體驗，近日推出相關優化及更新功能，並參酌使用者回饋意見，以期讓ESG InfoHub與時俱進，持續成為投資人與企業查詢ESG資訊的最佳工具。

證交所表示，ESG InfoHub網站自2023年7月上線以來，廣受各界熱烈回響，作為一個整合上市公司環境、社會和公司治理（ESG）資訊的平台網站，ESG InfoHub協助投資人及企業更容易瞭解ESG相關知識與績效，並可作為ESG投資及永續轉型參考。

本次ESG InfoHub網站新增特點包括：一、ESG儀表板操作介面優化。作為網站最具特色的「上市公司ESG儀表板」功能，本次更新改進儀表板介面設計，讓操作方式更貼近使用者需求，也對ESG資訊的初學者更友善。使用者更容易了解指標屬於E、S、G哪一構面，同時可自行選擇在儀表板上所需要的ESG指標進行呈現。

此外，本次更新為擴大ESG資料庫指標預做準備，未來上市公司申報更多樣的ESG指標與內容，亦將規畫透過ESG InfoHub快速的進行查詢與比較，優化及滿足使用者需求。

二、整合上市公司裁罰資訊。裁罰資訊為上市公司ESG表現的重要參考面向，為提供ESG衡平參考資訊，本次ESG InfoHub參考ESG儀表板概念，新增裁罰資訊並設計了個別公司、跨公司比較、跨產業比較功能。

除方便使用者快速查詢各上市公司裁罰資訊及進階比較外，亦達成投資人保護的市場管理目標。本項功能預計自2024年5月起可整合查詢上市公司裁罰資訊。

三、永續課程專頁上線。人才培育一直是證交所建構「ESG生態系」中重要的推動策略之一，近年來證交所積極與非營利組織及學術單位進行合作，展開ESG相關系列課程，期待能持續提升資本市場永續人才的質與量。本次ESG InfoHub新增「永續課程」專頁，提供ESG多元課程資訊、教材講義以及影片，讓使用者能透過線上方式學習永續相關知識。

除以上更新重點外，ESG InfoHub亦微調「溫室氣體」專區，為協助企業符合「上市櫃公司永續發展路徑圖」的溫室氣體盤查與確信時程規畫，於ESG InfoHub提供確信機構相關連結資訊，並新增「盤查工具與資料庫資源」，協助上市公司進行溫室氣體盤查，以及碳排放係數資料庫等相關資源連結。