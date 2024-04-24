技術面偏多股 抗跌領漲

台股昨（23）日開高震盪，指數進逼19,600點關卡。觀察目前盤面上，欣陸（3703）、遠百、潤泰新、寶成、聚陽等，站穩所有短、中、長期均線之上，在盤勢多空交戰之際，這些具備技術面優勢的強勢股，將是後市多頭續攻指標。

台新投顧副總黃文清表示，台股在台積電領軍下跌深反彈，激勵相關設備廠買氣回溫；尤其時序接近上市櫃公司季報的密集公布期，財報效應也為關鍵，盤勢要保持戒慎心態。在個股方面，投資人可留意技術面短線強勢族群。

統計顯示，目前所有上市櫃個股中，股價站穩所有短、中、長期均線，技術面呈現強勢多頭，且近期獲得市場買盤青睞的個股，以近五日股價表現排序，欣陸、遠百等，漲幅都超過一成；潤泰新、寶成、聚陽、統一、晶碩、長榮航、臺企銀、聯強等，股價漲幅也都超過4%。

進一步分析市值規模，這些技術面強勢的個股中，包括統一、長榮航、臺企銀、聯強、寶成、潤泰新等，市值均在1,000億以上，顯示在中大型股多頭不退下，台股後市仍可伺機逢低進場。

第一金投顧董事長陳奕光指出，若觀察目前盤面上的強勢族群，股價力守短、中、長期技術均線的族群中，許多個股的線形均呈現強勢，後續的行情與漲幅，將備受市場期待，短線將是抗跌領漲的族群。

展望後市，法人認為，台股近期多空呈現高檔震盪、消化國內外市場訊息後，已見震盪盤堅的跡象，市場將逐漸回歸基本面。不過目前時序逼近五窮六絕的產業淡季，部分中實戶買賣動態相對謹慎，台股短線預期仍將多空震盪。

接下來，第1季財報也即將陸續公布，加上美股財報、法說會接續登場，有題材、業績加持的個股，預期仍將有表現的機會。