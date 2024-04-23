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外資結束連9賣、買超群創最多 法人：指數短線震盪

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片
台股示意圖。圖／聯合報系資料照片

台股今天跌深反彈，終場上漲188.06點，收在19599.28點，三大法人合計買超新台幣35.23億元；其中，外資及陸資結束連9個交易日賣超，今天轉為買超14.83億元，敲進群創4萬9967張最多，反手調節聯電2萬1517張居冠。

美股22日止跌收紅，牽動台股今天跌深反彈，早盤在台積電領軍下，最高攻上19709點；終場上漲188.06點，收在19599.28點，漲幅0.97%，成交值新台幣3448.65億元。

三大法人今天買超35.23億元，分別為自營商賣超9.37億元，投信買超29.77億元；外資及陸資14.83億元。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社電訪時分析，台股今天走勢止跌回穩，但並未觀察到明顯強勁的反彈力道，研判是因為美國本週將陸續公布國內生產毛額（GDP）及個人消費支出物價指數（PCE），加上市場即將迎來美股財報週，在不確定因素干擾下，導致資金進場不積極。

黃文清表示，從技術面來看，台股這波修正時間還太短，指數仍需要時間修正前波漲多的部分，預估短線台股仍會呈現震盪整理格局。

觀察外資買超排行榜，外資買超群創4萬9967張最多、長榮航3萬7614張及新光金2萬62張分居2、3名，其他依序為臺企銀、大亞、復華台灣科技優息、中信金、大同、兆豐金、復華富時不動產。

賣超方面，外資調節聯電2萬1517張居冠，賣超元大滬深300正2達1萬1103張居次，其他依序為群益證、佳能、東元、華新、燿華、台泥、南亞科、京城銀。

台股 外資

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