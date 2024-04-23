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台股回神 新台幣同步反彈收32.593元

中央社／ 台北23日電
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影
台股示意圖。聯合報系資料照片／記者曾原信攝影

台股跌深反彈，加上美元指數小幅修正，激勵新台幣匯率反攻，今天匯價由貶轉升，收盤收在32.593元，升值4.3分，台北及元太外匯市場總成交金額大幅收斂至13.955億美元。

隨著消息面利空因素淡化，台灣股匯市今天終於一掃陰霾，在美股止跌收紅下，台股今天跌深反彈，早盤在台積電領軍下，最高攻上19709點，終場上漲188.06點，收在19599.28點。外資也終止連日賣超態勢，今天轉為小幅買超。

台股未再繼續下挫，加上美元指數漲高回落，今天新台幣兌美元以32.59元開出後，雖仍一度走貶，再探波段低點、觸及32.675元，隨著外資匯入，加上出口商拋匯帶動，匯價由貶翻升，終場收在32.593元，終止連2貶。

央行統計，由於市場避險情緒降溫，美元指數小幅修正，今天微跌0.09%，亞幣漲跌互見，人民幣小跌0.04%，日圓貶值0.11%，韓元小升0.07%，新台幣反彈0.13%。

外匯交易員指出，先前熱錢瘋狂出走，導致股匯雙挫，不過從今天走勢看來，沒有再看到外資繼續大舉匯出，新台幣得以暫時止貶。

關於匯市消息面，外匯交易員表示，近期消息面的利空因素淡化，市場平復情緒後，接下來又回到關注主要央行動態、美國經濟數據表現的局勢。本週市場聚焦美國即將公布的個人消費支出物價指數（PCE），因為這是聯準會（Fed）偏好的通膨指標，數據表現將影響市場預期，此外，日圓最近貶勢較重，拖累亞幣表現，使得日銀最新利率決策及發言受到矚目。

台股 新台幣 美元指數

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