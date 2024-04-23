生技股齊揚！NGS檢測5月入健保 訊聯基因、慧智攻漲停

生技股23日表現亮眼，上市生技醫療指數大漲逾2%，上櫃生技醫療也上漲1.78%，衛福部健保署日前公告，5月1日起次世代基因定序檢測（NGS）納入健保給付，第一年給付總額約3億元，基因檢測廠商訊聯基因（4160）、慧智均強鎖第二根停板，東生華也大漲逾7%，金萬林上漲逾2%。

健保署表示，實體腫瘤部分，共9大類癌別可透過NGS協助挑選合適的標靶藥物，血液腫瘤部分，則有3種癌適用NGS，採健保定額給付、民眾自付差額方式。NGS涵蓋的實體腫瘤包含非小細胞肺癌、三陰性乳癌、卵巢癌/輸卵管癌/原發性腹膜癌、攝護腺癌、胰臟癌、NTRK基因融合實體腫瘤、肝內膽管癌、甲狀腺癌、甲狀腺髓質癌；血液腫瘤包含：急性骨髓性白血病(AML)、高風險之骨髓分化不良症狀群(MDS)、急性淋巴芽細胞白血病(B-ALL及T-ALL)。

由於規定執行NGS檢測的單位必須限「區域級以上醫院」或「癌症診療品質認證醫院」申報，且須為衛福部核定的實驗室開發檢測（LDTs）才有資格進行檢測，目前共12家實驗室通過審核，訊聯基因、慧智、金萬林皆擁有衛福部認證通過的LDTs實驗室，東生華則正接受衛福部審查。

慧智積極發展癌症基因篩檢，去年引進羅氏診斷最新的全自動NGS儀器，簡化100個以上的操作步驟，降低人力負擔並協助提升後續次世代定序檢測的精準度，預期今年起可帶動NGS業務大幅成長。東生華也引進NGS檢測業務，未來全台組織檢測市場占比有機會挑戰五成，健保市占預估能有5%以上。金萬林在國內已有合作醫院超過30家，將聚焦大腸直腸癌、乳癌、肺癌等多種突變基因的檢測商機。