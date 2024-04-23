金融債指數殖利率近6% 債券ETF甜甜價來了

市場擔憂國際戰火升溫，影響美國及台灣股市回檔下修，法人觀察，上周資金即大幅流向高品質債券，連動美國10年期公債殖利率彈升，回到年初以來的高點約4.6%，金融債指數殖利率則逼近6%，顯示避險情緒升溫，國泰投信 ETF 研究團隊建議投資人，債券品種相當多元，首選信評高的才能避免企業違約風險，國泰10Y+金融債（00933B）因其追蹤的指數持債近九成為信評等級A級以上的金融債，是相對穩健的債券 ETF。

國泰10Y+金融債 ETF（00933B）基金經理人鍾郁婕表示，去年以來債市利率跟價格受到聯準會決議影響起伏不定，投資人可趁利率震盪時擇高加碼布局，以00933B追蹤的彭博10 年以上美元金融債券指數為例，4月19日時的到期殖利率近6%，甜甜價「債」現。鍾郁婕也提醒想要撿便宜也須留意債券信評，因為高利率環境還有機會持續好一陣子，部分發債企業可能有付不出債息的違約風險，選Ａ級以上的債券才是上上之策。

法人表示，觀察00933B的持債信評，來自三大國際重要信評機構，包括惠譽、穆迪及標準普爾中的最高評等，再依各信評於相關資產的配置比重加權平均計算。目前00933B基金信用評等AA級就占了32.96%、A級則高達55.15%，總計A級以上超過88%，所以基金平均信評達A級，雖然信用評等未必能完全反應該標的之信用風險，且也可能改變，但仍大幅優於市面上投資等級的債券 ETF。

國泰投信發行的00933B，指數持有的是全球系統性重要銀行，打包一籃子的優質金融債，發債機構包括美國銀行、摩根史丹利、富國銀行等大型的金融機構，也因是最便宜的金融債 ETF，吸引許多初入市場，追求投資穩健的小資族，掛牌六個月以來，人數持續穩健增加，目前規模將近新台幣500億元，累積超過12.5萬的粉絲。