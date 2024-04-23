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輝達股價反彈 AI股盤中勁揚 廣達表現亮眼

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導
輝達。路透
輝達。路透

隨著企業超級財報周到來，投資人寄望大型科技公司，美股四大指數22日勁揚，台積電ADR終場上漲1.61%，AI龍頭輝達反彈大漲4%，帶動23日多檔AI股表現走揚，其中廣達（2382）盤中上漲逾2%，英業達、緯創、奇鋐上漲超過1%。

標普500指數周一上漲43.37點，漲幅0.9%，報5,010.60點；那斯達克綜合指數上漲169.30點，漲幅1.1%，報15,451.31點。道瓊工業指數上漲253.58點，漲幅0.7%，收在38,239.98點。輝達（Nvidia）領軍反彈之下，費城半導體指數上漲1.7%。

微軟、Alphabet、Meta Platforms 和特斯拉（Tesla）定於本周公布業績，就此拉開「科技七雄」財報季的序幕。特斯拉在周二發布財報前股價下跌3.4%，連續七天下挫，在美國降價之後，又在中國大陸和德國等一些主要市場降價。Alphabet上漲1.4%。

Coastal Wealth的Jeremy Straub表示，本周對於市場來說意義重大，大型科技股財報和周五的關鍵通膨數據有可能重新定義市場短期走向。

台股23日開高，盤中最高一度拉升至19709點，上漲超過200點；廣達早盤以236元開出，盤中一度拉升至237.5元，後續漲幅稍有收斂，盤中上漲超過2%。

台股 廣達 財報 輝達

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