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面板廠春燕報到 雙虎股價勁揚 群創盤中大漲逾7%

經濟日報／ 記者徐牧民/台北即時報導

研調機構集邦科技（TrendForce）22日公布最新面板報價，大尺吋面板報價受到世足盃及巴黎奧運等國際運動賽事引爆電視拉貨潮，需求續強，帶動23日面板雙虎股價勁揚，群創（3481）早盤大漲逾7%，友達（2409）上漲超過4%，而彩晶（6116）也有超過3％的漲幅。

面板業者與相關機構普遍對後市正向看待。群創預告，本季營運隨著產品結構調整，將呈現「更有感改善」，毛利率增幅會比首季擴大。群創總經理楊柱祥更預告：「面板業太陽要出來了」。

65吋以上大尺寸電視面板需求續旺，主要與旺季促銷備貨需求有撐，最新報價預估65吋及75吋各漲4美元至5美元。

另一家專業面板研調機構 Omdia 顯示部門資深研究總監謝勤益指出，2024是面板產業復甦的一年，主要面板廠第2季可望轉虧為盈；面板價格預估一路漲至第3季的高點。

群創今年第1季合併營收為504.92億元，季減5.5%，年增10.7%。毛利率4.2%，季增0.8個百分點，稅後虧損41.03億元，每股稅後淨損0.45元，是2022年第2季以來連八季虧損，雖較去年同期改善，但較前一季虧損擴大。預估本季大尺寸面板量價齊揚。

群創23日股價以13.3元開出，最高一度拉升至14.1元，盤中漲幅逾7％，一舉站上5日均線，盤中成交量超過10萬張；友達則是以17.25元開出，最高一度拉升至17.8元，盤中漲幅逾4%，收復年線，盤中成交量逾4%。

群創 股價指數 面板雙虎

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大尺寸面板漲不停 法人預期群創、友達將轉盈

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開發資本攜群創 設「貳基金」

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