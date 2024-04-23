喜迎618購物節！航空雙雄起飛 長榮航、華航盤中勁揚

亞洲電商巨頭「空運貨」去年開始轉進傳統航空公司，電商包機的需求今年一路成長，加上「618購物節」5月底就開始醞釀，帶動航空貨運第2季需求量；加上載客率回升，長榮航、華航在北美、東南亞、日韓航線平均載客率皆達九成以上，長榮航（2618）23日盤中出量上漲逾2%，華航（2610）漲幅約1%。

航空族群利多頻頻，在貨運方面，除了迎來「 618購物節」，多家知名電商業者都願意談包機運送，另外因AI伺服器的機台體積大，單價又高，出現包機載運的需求；在冷鏈市場上，長榮航、華航也積極拓展，皆取得冷鏈運輸行業最高標準 CEIV Pharma 認證，雙雄看好第2季航空貨運價格及貨量都會比第1季好。

客運方面，長榮航歐美長程航線平均載客率九成以上，尤其北美航線受惠於越裔客源春節後返美高峰、美西大型電子展等需求，平均載客率高達九成五。東南亞的曼谷、吉隆坡、清邁及峴港等熱門旅遊景點、加上東北亞適逢賞櫻旺季，平均載客率也有九成。

長榮航3月營收177.2億元，月增7%，年增8.2%；客運營收121.5億元，年增27.8%；貨運營收達37.4億元，月增率25.33%。累計第一季營收519.2億元，年增16.8%，創歷年同期新高。

華航夏季班表針對熱門東南亞及東北亞航線全面加密班次，整體航班運能約恢復至疫前八成，華航3月營收165.07億元，月增1.82%，年增9.74%。其中，客運收入106.83億元，年增26.31%；貨運收入46.25億元，月增26.54%。