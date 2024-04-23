南電被列蘋果最新供應鏈名單 法人無驚喜 ABF 庫存續調整

南電（8046）被列入蘋果最新供應鏈名單，不過，法人分析，南電一直都有配合蘋果出智慧手錶的 SiP 用板與 PC產品並非2023年才開始出貨，並無驚喜。

評價方面，法人分析，南電 ABF 客戶庫存調整仍持續，BT 和 PCB 中低階產品面臨價格競爭，實際營運要回溫仍要待下半年。

南電尚未公布首季財報，不過法人預估，南電相對同業，面臨車用 PCB 與網通庫存調整壓力較大，加上年節因素與消費復甦緩慢，今年首季本業仍面臨虧損壓力，若最後確定虧損，是2019年以來首季出現虧損，不過預期今年第2季可力拚轉盈。

南電尚未公布首季財報，法人分析，南電首季營收已持續反映市況，包含網通客戶庫存調整與 BT 載板受消費不振、車用 PCB 價格壓力等因素，估計首季財報將呈現單季虧損，今年第2季則將自谷底回升。

南電日前已公布今年首季營收71.01億元，季減少23.74%，年減少43.56%，符合公司與法人預期季減少20%至25%，法人分析，南電ABF客戶庫存調整仍持續。

南電今年3月營收為26.66億元，月成長42.39%，年減少38.92%。法人分析，南電 ABF 客戶庫存調整仍持續，BT和 PCB 中低階產品面臨價格競爭預期2024年下半年營運才有望優於上半年。